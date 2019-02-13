Названы города с самыми длинными пробками

Аналитики компании INRIX назвали российскую столицу городом с самой сложной дорожной обстановкой в мире. Антирейтинг мегаполисов, в которых скапливаются самые длинные пробки, эксперты опубликовали на сайте организации.

Первенство в списке уже два года подряд удерживает Москва. Жители столицы в 2018 году. На втором месте расположился турецкий Стамбул. Тройку лидеров замыкает колумбийская Богота. Следом идут южно-американские Мехико и Сан-Паулу.

По подсчётам экспертов, жители столицы в 2018 году в общей сложности провели 210 часов в пробках. При этом средняя скорость автомобильного движения в мегаполисе не превысила 18 километров в час.

В топ-100 самых загруженных мегаполисов попали ещё четыре российских города. На 9-ой строчке антирейтинга расположился Санкт-Петербург, в котором люди за прошедший год потратили 200 часов, стоя в пробках. Ростов-на-Дону оказался на 33 месте, Нижний Новгород занял 39-ую позицию, Волгогорад — 57-ую.

Во вторую сотню списка попали Владивосток, Сочи и Набережные Челны.