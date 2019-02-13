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Отзываемым Peugeot и Citroen обеспечат надежную крышу и должное натяжение 

Автовести 12 часов назад
Фото: © Citroen
Причиной отзыва почти 15,5 тыс. автомобилей является возможные неполадки в работе натяжного динамического ролика и проблемы с клеевым креплением люка крыши.
Как сообщает Росстандарт, в первом случае добровольному отзыву подлежат 14615 автомобилей марки Citroen (C4 Aircross, C Crosser) и Peugeot (4008, 4007), реализованные с мая 2008 года по декабрь 2011 года, с VIN-кодами согласно приложению. Отмечается, что выявленные возможные неполадки могут привести к потере привода навесного оборудования.
На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена динамического натяжного ролика привода навесного оборудования.
Также отзыву подлежат 883 автомобиля марки Peugeot (4008, 4007), реализованные с февраля 2008 года по декабрь 2009 года, с VIN-кодами согласно приложению. В данном случае выявлено, что клеевое крепление люка крыши к рамке, может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию этих элементов.
На указанных транспортных средствах будет выполнена замена люка крыши.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя ООО "Пежо Ситроен Рус" проинформируют владельцев автомобилей Peugeot и Citroen, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
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Бортжурнал , Peugeot 4008 , Citroen C4 , Citroen , Citroen C4 AirCross , Peugeot
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