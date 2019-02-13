Как выбить неиспользованные деньги из «Московского паркинга»

Эксперты издания «За рулём» заявили о возможности вернуть неиспользованные деньги со специального парковочного счёта, при помощи которого москвичи оплачивают стоянку. Но перед этим, уверяют специалисты, придётся пройти «бюрократический ад».

Зачастую жители столицы оплачивают парковку с помощью специального мобильного приложения с индивидуальным парковочным счётом, который привязывается к номеру мобильного телефона.

Эксперты предположили, что после подорожания цен на платную парковку, многие москвичи, возможно, вовсе откажутся от личного транспорта. Поэтому решили проверить, можно ли вернуть неиспользованные деньги, хранящиеся на счёте.

По запросу автора статьи в техподдержку «Московского паркинга» пришёл ответ с рекомендацией обратиться в один из сервисных центров «Московского транспорта». При себе нужно иметь внушительный пакет документов: заявление, копию паспорта, договор с оператором сотовой связи, а также оригинал выписки с банковского счёта и т.д.

Эксперты полагают, что на сбор всех необходимых бумаг придётся потратить немало времени. Например, по их словам, вряд ли кто-то держит под рукой договор с сотовым оператором, поэтому сначала необходимо получить копию документа в офисе компании. Затем ехать в банк для получения выписки и только потом можно будет обратиться к специалистам «Мостранспорта» за возвратом денег.

Автор статьи уверяет, проходить все «круги бюрократического ада» стоит только в том случае, если на счету хранится крупная сумма денег. Возврат нескольких сотен рублей, по словам экспертов, наверняка не стоят потенциально потраченных нервов.