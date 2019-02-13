Автоэксперты рассказали о новом «разводе» ГИБДД

Эксперты издания «За рулём» обнародовали новую схему обмана, которую используют нечистые на руку сотрудники ГИБДД . «Оборотни» в погонах зачастую работают около торговых центров в паре с гражданским сообщником.

По словам автора статьи, широко развёрнутая борьба с коррупцией в рядах автоинспекторов еще не всех жадных полицейских вывела на чистую воду. Эксперты уверяют, что взяточникам опасно стало работать в мегаполисах — слишком высок риск оказаться запечатлённым камерой видеонаблюдения. Коррупционеры продолжают трудиться в небольших городах, уверяет издание.

Не так давно стало известно о новой схеме обмана добропорядочных автовладельцев. Мошенники в форме чаще всего работают недалеко от торговых центров. Автолюбитель, сделавший покупки, редко обходит машину со всех сторон перед тем, как сесть за руль. Именно таких водителей через несколько сотен метров от ТЦ тормозит экипаж ДПС и указывает на серьёзное нарушение ПДД — передний номер автомобиля оказывается закрыт бумажкой, старым CD-диском или тряпкой, что согласно ст. 12.2 Административного кодекса карается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением водительского удостоверения на срок до 3 месяцев. Разумеется, автоинспекторы предлагают разойтись полюбовно за приемлемую сумму от 1 до 3 тысяч рублей.

По этой схеме, уверяют специалисты, работают правоохранители сибирских регионов. В последнее время стало известно, что аферой стали пользоваться сотрудники ГИБДД на юге России.