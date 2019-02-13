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Honda показала дизайн интерьера нового электрокара 

Motor.ru 12 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Honda опубликовала первое изображение интерьера протипа электрического ситикара, дебют которого состоится на автосалоне в Женеве. Приближенный к серии дизайн передней панели станет эволюцией идей, заложенных концептом Urban EV 2017 года.
Судя по фотографии, прототип сохранит широкоформатную приборную панель, разделенную на несколько экранов. Центральный предназначен для информационно-развлекательной системы, слева от него находится виртуальная «приборка», по краям — дисплеи, на которые транслируется картинка с камер бокового обзора. Впрочем, сохранятся и физические органы управления — блок климат-контроля на автомобили выглядит вполне традиционно.
Первые фотографии ходовых прототипов нового электрокара появились в ноябре прошлого года. У машины схожие с Urban EV пропорции кузова, круглые фары, лючок зарядного порта на капоте. При этом в серию, очевидно, пойдет более практичный, пятидверный вариант.
Концепт Urban EV представили в сентябре 2017 года. Данных о его силовой установке производитель не раскрыл. В салоне шоу-кара установили огромную приборную панель, а также оснастили его виртуальным консьержем, который распознает эмоции и способен давать рекомендации по вождению. Кнопку вызова персонального помощника можно увидеть и на фотографии интерьера прототипа.
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Бортжурнал , Honda
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