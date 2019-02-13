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Mini раскрыла самый мощный хэтчбек в своей истории 

Авторамблер + ещё 5 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Британский автопроизводитель анонсировал премьеру John Cooper Works GP, который претендует на звание мощнейшей дорожной модели Mini за все время ее существования.
John Cooper Works GP — это серийное воплощение одноименного концепта, дебютировавшего на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Известно, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 3 тыс. экземпляров. Производство стартует в 2020 году.
Кроме того, в компании подтвердили, что "товарная" версия получит 300-сильную "турбочетверку", а также по-спортивному настроенную подвеску.
Напомним, это уже не первый John Cooper Works GP в истории марки. Серийный хот-хэтч выпускался в 2012 году — тогда тираж составил всего 2 тыс. экземпляров. Тот автомобиль комплектовался 1,6-литровым мотором мощностью 218 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией.
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