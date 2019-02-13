Range Rover перешел на рядные «шестерки» и электронаддув

Внедорожник Range Rover Sport получил новый рядный шестицилиндровый двигатель. Трехлитровый бензиновый турбомотор семейства Ingenium развивает 400 лошадиных сил.

Рядный мотор унифицирован с четырехцилиндровыми двигателями семейства Ingenium. Он придет на замену V-образной «шестерке» AJ126 с 90-градусным углом развала, который создан на основе ягуаровского V8 модели AJ8.

На новом двигателе двухпоточный турбокомпрессор дополнен электрическим компрессором, который должен нивелировать эффект турбоямы. Работающий от 48 вольт электромотор способен всего за полсекунды раскрутить крыльчатку до максимальных 120 000 оборотов в минуту. Другие особенности двигателя: система плавного изменения подъема клапанов, фазовращатели на впуске и выпуске, распредвалы на шарикоподшипниках, а также масляный и водяной насосы переменной производительности.

Максимальная отдача — 400 лошадиных сил и 550 Нм против 340 сил и 450 Нм у прежнего мотора. При этом запланирована и младшая модификация со сниженной до 360 сил мощностью. Но в любой конфигурации двигатель работает только в составе «мягкого гибрида» — то есть в паре с электромотором небольшой мощности, который помогает при трогании, а также выполняет роль стартера и генератора.

Первым новый силовой агрегат получил Range Rover Sport в версии HST. Этим индексом обозначена модификация со спортивным уклоном: у нее углепластиковая внешняя отделка, колесные диски особого дизайна и обшитый замшей руль и селектор «автомата». В дальнейшем новый шестицилиндровый двигатель получат и другие модели Land Rover, Range Rover Jaguar c расположением силового агрегата.

Range Rover Sport HST, как и прежде, оснащается восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Разгон до 100 километров в час занимает 6,2 секунды, максимальная скорость — 225 километров в час (против 7,2 секунд и 209 километров в час у внедорожника с компрессорным V6).

Цена в Великобритании уже определена: 81 250 фунтов (6 900 000 рублей). Это на 26 процентов дороже, чем Range Rover Sport c базовым турбомотором 2.0 мощностью 300 сил, цены на который в России стартуют от 5 069 000 рублей.