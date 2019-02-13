Новый электрокар Porsche: кузов для дачников и неутомимая мощь

Создатели первого электрического спорткара Porsche под названием Taycan обещают ему так называемые легко "воспроизводимые характеристики": Taycan сможет ускоряться до максимальной скорости раз за разом и очень быстро заряжаться. Именно эти его функции и тестируются сейчас в весьма суровых условиях.

Сразу три прототипа Porsche Taycan, включая версию Sport Turismo в кузове "шутинг-брейк", были застигнуты фотошпионами в процессе испытаний — об этом сообщает портал Carscoops. Место съемки не афишируется, но, вполне возможно, фотографии сделаны в австрийском Арьеплоге неподалеку от Полярного круга, где расположен целый ряд испытательных полигонов. Эти фото можно считать своего рода подтверждением серьезности намерений Porsche по выводу на рынок сразу целого семейства электроспорткаров.

Производитель ранее сообщал, что Taycan получит 800-вольтовую систему зарядки, которая позволит его батарее восполнять до 80% заряда всего за 15 минут. Общий же запас хода спорткара должен составить до 500 км. При этом "Тайкан" снабдят двумя электромоторами суммарной отдачей чуть более 600 л.с. (в самой мощной версии) и полноуправляемым шасси. Кроме того, как ожидается, электрическому седану разработают особые колесные диски аэродинамического дизайна и внушительные тормоза.

Основная задача инженеров — обеспечить первому полностью электрическому спорткару Porsche способность сохранять заявленные характеристики в условиях спортивного вождения без заметной "просадки" батарей. "Воспроизводимость", то есть способность обеспечивать требуемую динамику и возможность регулярного достижения максимальной скорости должна сделать Taycan пригодным к эксплуатации как в стандартных дорожных условиях, так и на треке. Предполагается, что до 100 км/ч Porsche Taycan сможет ускоряться менее, чем за 3,5 секунды, а его максимальная скорость превысит отметку в 200 км/ч.

Продажи электрической четырехдверки должны стартовать в нынешнем году, и Porsche Taycan уже называют самой ожидаемой новинкой 2019-го года. "Универсальная" версия Sport Turismo выйдет на рынок годом позже.