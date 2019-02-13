Гибриды Toyota Prius отзывают для ремонта

Компания Toyota приглашает к официальным дилерам владельцев 802 гибридов Prius. Эти автомобили были проданы в России в период с 8 мая 2009 года по 29 января 2014-го. Наша отзывная кампания стала частью глобальной, в рамках которой проверке и ремонту подлежат 2,4 миллиона гибридных «Тойот» по всему миру.

Модель была спроектирована таким образом, чтобы в случае возникновения определенных ошибок гибридной системы, автомобиль входил в аварийный режим. Однако было выявлено, что в редких случаях автомобиль не может войти в аварийный режим. В случае возникновения такой ситуации он может потерять мощность и заглохнуть. Рулевое управление с усилителем, и тормозная система остаются работоспособными, но выключение двигателя во время движения на большой скорости может повысить риск возникновения аварии. На «Приусах» будет выполнено обновление программного обеспечения распределения питания.

Представители марки Toyota уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым к сообщению Росстандарта перечнем.