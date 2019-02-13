Полиция изъяла восхитившее Илона Маска «Жигули»

РИА «Новости». Полиция Невинномысска изъяла автомобиль «Жигули», который ездит задом наперед, сообщает

Автомобиль помещен на охраняемую стоянку, владелец привлечен к ответственности.

Автором изобретения оказался 18-летний житель Невинномысска. Он изменил конструкцию автомобиля так, чтобы она ездила задом наперед.