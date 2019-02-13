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Полиция изъяла восхитившее Илона Маска «Жигули» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: видео @ntvru
Полиция Невинномысска изъяла автомобиль «Жигули», который ездит задом наперед, сообщает РИА «Новости».
Автомобиль помещен на охраняемую стоянку, владелец привлечен к ответственности.
Ранее телеканал НТВ опубликовал видео, на котором по дороге задом наперед едет машина. В подписи к видео телеканал поинтересовался: «Как тебе такое, Илон Маск?» Глава SpaceX и Tesla ответил в комментариях по-русски: «Хаха офигенно».
Автором изобретения оказался 18-летний житель Невинномысска. Он изменил конструкцию автомобиля так, чтобы она ездила задом наперед.
«Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за несоблюдение требований об обязательном автостраховании и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», — заявили в пресс-службе ГУ МВД Ставропольского края.
Комментарии
Бортжурнал , Tesla , Илон Маск , SpaceX , МВД , РИА Новости , НТВ
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