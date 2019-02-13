Электромобилям тяжело существовать в странах с суровым климатом

Электромобили набирают популярность, но не секрет, что любая медаль, даже золотая, имеет две стороны.

В далёком будущем все будут ездить на "зелёных" транспортных средствах, благодаря которым человечество сможет забыть о выхлопных газах. Но что делать тем, кто живёт в достаточно холодных населённых пунктах?

Ведь как стало известно, запас хода напрямую зависит от перепада температур. Многие автопроизводители указывают, что электрический автомобиль может ездить без подзарядки определённое количество километров, но так ли это на самом деле?

Специалисты американской ассоциации автомобилистов проверили электромобиль на низкие температуры. И как показал эксперимент, заявленный производителем запас хода не соответствовал действительности. При температуре в -35 градусов по Цельсию автомобиль потерял 41 процент зарядки. Это значит то, что владельцу авто нужно будет заряжать своё средство передвижения в разы чаще, соответственно и все эксплуатационные расходы автоматически увеличиваются.

Напомним, что жители Америки столкнулись с серьёзными проблемами, когда пришли первые холода. Ведь электромобили буквально заблокировали вход и выход для владельцев авто. Кто-то застрял в холодном салоне, а кто-то не смог попасть внутрь автомобиля.

Тут напрашивается вопрос, а будут ли рентабельны "зелёные" автомобили в странах с суровым климатом? Исследователи пришли к выводу, что пока автопроизводители не изобретут то, что сможет увеличить запас хода электромобиля, ничто и никто не сможет убедить человека пересесть на данный вид транспорта.