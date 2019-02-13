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Alpina «зарядила» самый свежий BMW 7 серии 

Автовести 3 часа назад
Фото: Alpina
Вслед за заводским рестайлингом флагманского седана BMW обновление пережила и его версия от компании Alpina — четырехдверка по имени B7. При этом объем доработок по сравнению с "донорским" седаном таков, что Alpina B7 с полным правом может именоваться самостоятельной моделью.
Четырехдверка сохранила ту же принципиальную схему силовой установки, что и дорестайлинговый седан от Alpina — 4,4-литровый V8 с турбонаддувом и 8-диапазонный автомат. Однако, практически все ее компоненты были основательно модернизированы.
К примеру, отдача двигателя осталась на прежнем уровне — 608 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Однако, максимальная тяга теперь доступна на 1 000 об/мин раньше, чем до рестайлинга, то есть уже на 2 000 об/мин. Кроме того, мотору пересмотрели всю систему охлаждения, доработали наддув и масляный контур. Утверждается, что именно благодаря иной кривой крутящего момента седан стал несколько динамичнее. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 3,6 с (на 0,1 с меньше, чем раньше), а максимальная скорость Alpina B7 составляет теперь 330 км/ч против 310 прежних.
Однако, на улучшение паспортных показателей оказали прямое влияние и остальные доработки. Скажем, восьмиступенчатый автомат научился более быстро переключать передачи, получил новый софт и целый ряд более мелких модернизаций. Кроме того, седан пережил несколько этапов снижения веса, в том числе и за счет новой выхлопной системы из нержавеющей стали с активными заслонками и 21-дюймовых колес из алюминия высокой плотности (они стали на 20% легче).
В шасси Alpina B7 применяется пневмоподвеска, которая умеет автоматически "прижимать" седан к покрытию на 15 мм по достижении 225 км/ч, оптимизируя аэродинамику и понижая центр тяжести. Еще одно ее умение — возможность принудительно увеличить дорожный просвет на 20 мм. В шасси седана применены подруливающие задние колеса, которые входят в базовое оснащение B7, а также активные стабилизаторы поперечной устойчивости.
Стоит отметить, что облегчение "железа" с успехом компенсируется усилиями Alpina по повышению комфортности седана. Четырехдверку снабдили дополнительным слоем шумоизоляции в районе задних колесных арок, стоек кузова и спинок задних сидений, а стекла седана получили ламинированное покрытие и стали толще на полсантиметра. Опционально задним пассажирам седана доступен пакет Rear Lounge Executive Seating, который предусматривает установку вместо заднего дивана раздельных мультиконтурных кресел с функцией массажа и вентиляции, четырехзонного климат-контроля и центральной консоли с 10-дюймовым монитором.
Отделывать интерьер Alpina B7 предполагается разного рода кожей (включая кожу наппа и мерино), натуральным деревом и алькантарой. При этом изображений интерьера седана компания пока не распространила, зато пообещала водителю B7 множество электронных ассистентов, включая способность седана запоминать маршрут, которым тот двигался, допустим, по парковке и самостоятельно возвращаться "по своим следам". Правда, работает функция Back-Up Assistant на невысоких скоростях и небольших дистанциях.
В продаже на рынке Северной Америки Alpina B7 должна появиться в третьем квартале нынешнего года по цене как минимум 141 700 долларов. При этом BMW 750i с тем же 4,4-литровым V8 (правда, в заводском 530-сильном варианте) стоит в США от 96 950 долларов.
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Бортжурнал , BMW , Alpina B7 , Alpina
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