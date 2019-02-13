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Россиянам предложат новый способ заработка на своем автомобиле 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Для того, чтобы получить денежную выгоду от владения автомобилем, водителям не придется делать ничего особенного.
О новом способе заработать на личном авто рассказал эксперт Национальной технологической инициативы "Автонет" и НП "ГЛОНАСС". По его словам, владелец машины может продать автопроизводителю или "заинтересованной структуре" информацию, которую транспортное средство собирает во время эксплуатации.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эксперта, в случае, если данные продаются в автомобильную компанию, водитель сможет получить значительную скидку на покупку машины. Специалист привел пример: допустим, цена автомобиля составляет 2 млн рублей. Если покупатель готов передавать данные датчика температуры, вырабатываемые за время владения автомобилем, цена составит 1,7 млн рублей, если еще и данные видеорегистратора и данные для формирования цифровой карты автодороги — цена составит 1,5 млн Он также предлагает автомобилистам продавать информацию о своих маршрутах и музыкальных вкусах.
Предполагается, что полученная от автовладельцев информация будет использоваться искусственным интеллектом для составления картины предпочтений. На основе этого будут формироваться коммерческие предложения различных услуг.
Такая система, отмечают в "Автонете", может заработать уже через пять лет.
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