Россиянам предложат новый способ заработка на своем автомобиле

Для того, чтобы получить денежную выгоду от владения автомобилем, водителям не придется делать ничего особенного.

О новом способе заработать на личном авто рассказал эксперт Национальной технологической инициативы "Автонет" и НП "ГЛОНАСС". По его словам, владелец машины может продать автопроизводителю или "заинтересованной структуре" информацию, которую транспортное средство собирает во время эксплуатации.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эксперта, в случае, если данные продаются в автомобильную компанию, водитель сможет получить значительную скидку на покупку машины. Специалист привел пример: допустим, цена автомобиля составляет 2 млн рублей. Если покупатель готов передавать данные датчика температуры, вырабатываемые за время владения автомобилем, цена составит 1,7 млн рублей, если еще и данные видеорегистратора и данные для формирования цифровой карты автодороги — цена составит 1,5 млн Он также предлагает автомобилистам продавать информацию о своих маршрутах и музыкальных вкусах.

Предполагается, что полученная от автовладельцев информация будет использоваться искусственным интеллектом для составления картины предпочтений. На основе этого будут формироваться коммерческие предложения различных услуг.

Такая система, отмечают в "Автонете", может заработать уже через пять лет.