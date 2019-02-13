Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создатель восхитивших Илона Маска жигулей рассказал о своём творении 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © Кадр: видео YouTube/SVAрщик / AFP
Глава компании SpaceX Илон Маск остался под впечатлением от автомобиля, созданного 18-летним ставропольским студентом Сергеем Артюшенко. Видео, на котором юный инженер ездит «задом наперёд» на своих жигулях, быстро набрало популярность в сети. Впрочем, кроме Маска на творение студента обратили внимание и сотрудники ГИБДД, которые уже изъяли автомобиль и выписали Артюшенко штраф за нарушение ПДД. В интервью RT молодой человек рассказал, как ему в голову пришла мысль «перевернуть» машину, и признался, что собирается удивить подписчиков своего Youtube-канала.
Видеозапись, на которой переделанные жигули»под управлением улыбчивого студента Сергея Артюшенко двигаются по улицам Ставрополя задом наперёд, приводя в изумление очевидцев, появилась в городских пабликах вечером 10 февраля. Всё, что происходило в дальнейшем, для Сергея стало полной неожиданностью. На видеозапись сначала обратили внимание местные, а затем и федеральные СМИ. Уже на следующий день ролик появился в Twitter телеканала НТВ. В посте был отмечен аккаунт Илона Маска и написана ставшая в России мемом подпись «Как тебе такое, Илон Маск?» на английском языке. В четверг на твит неожиданно отреагировал сам Маск. Он лаконично, но красноречиво прокомментировал запись фразой на русском языке: «Хаха офигенно». К этому времени необычный автомобиль уже находился на штрафстоянке ставропольской ГИБДД.
RT взял интервью у хозяина необычного автомобиля.
— Сергей, что в итоге сейчас с вашим автомобилем, какие санкции вас ждут?
— Меня на самом деле туда не пускали, возможно, потому что я не являюсь собственником машины, она оформлена на брата, переоформить её не успел. Ходили там в основном телевизионщики, и что в конечном итоге решили полицейские, я, честно говоря, не знаю, не вникал. Машина пока остаётся в ГИБДД, её там второй день изучают, но уже понятно, что ПТС и СТС будут аннулировать.
— А что насчёт штрафов? Сообщали, что на вас составили три протокола за различные нарушения ПДД.
— В итоге штраф за езду задним ходом на перекрёстке мне удалось, так сказать, отменить. Я всё-таки смог доказать им, что двигался не задом, а передом. Так что наказали только за езду без страховки и за внесение несанкционированных изменений в механизм транспортного средства.
— Расскажите, откуда у вас такая любовь к технике. Судя по вашему видеоканалу, вы уже не один год что-то конструируете на достаточно серьёзном уровне.
— До 8-го класса я жил в деревне, и там, естественно, не было никаких секций и чего-то такого. Поэтому занимался тем, что нравится, то есть самодельничал. По сути, я самоучка, всё постигал на личном опыте. Не считаю, что в плане ремонта и конструирования техники достиг какого-то серьёзного уровня, но уже что-то могу.
— Вы учитесь в аграрном университете. Будущая профессия как-то связана с вашим увлечением?
— Я учусь на электроэнергетика. Здесь хорошие перспективы, хотя по душе мне больше сварочные и слесарные работы.
— Чем будете заниматься после окончания учёбы?
— Пока не знаю, живу сегодняшним днём.
— Давайте вернёмся к этой удивительной «шестёрке». Расскажите историю этого автомобиля, как давно он у вас и как вы его переделывали.
— Я купил его примерно неделю назад. Грубо говоря, если сравнивать с рамными машинами, то я отделил раму от кузова. То есть я отпилил все детали и агрегаты от внешней части кузова, поменял их местами и потом мне просто надо было переделать глушитель, крепления аккумулятора, ну и сидения заново закрепить и ремни.
— Во сколько вам обошлась всенародная известность?
— Жигули я купил за 16 тысяч рублей, ну и по мелочам на расходные материалы. За работы я никому не платил, всё делал сам.
— Как вообще у вас возникла такая идея: заставить машину ездить задом наперёд?
— Мой брат купил эту машину ещё год назад. Я смотрю на неё: «кирпич», то есть, что спереди, что сзади она одинаковая, надо что-то делать. Была уже такая идея, но не настолько грандиозная, потом увидел, что ребята из Новосибирска сделали такое, и я решил не отставать.
— Даже если вам запретят ездить на этих «Жигулях», машина является вашей собственностью, и вам её вернут. Уже думали, что дальше с ней делать?
— Не знаю, пока думаю оставить себе, над другими вариантами не думал.
— Как вы узнали о том, что ваше творение восхитило самого Илона Маска.
— Мне во «ВКонтакте» написал один из журналистов. Конечно, я не ожидал, что это видео дойдёт до такого человека, как Илон Маск. Трудно описывать свои эмоции, у нас не только же я один такой неповторимый, кто занимается самоделками, но получилось так, что я резко стал популярным отнюдь не из-за того, что делал велосипеды и минитракторы.
— После такого успеха уже думали о том, чем ещё можно удивить подписчиков на вашем Youtube-канале?
— Мысли есть подобные, но в следующий раз произвести такой эффект, конечно, будет намного сложнее. Но я ещё найду, чем удивить.
— После запрета на езду на этих «Жигулях» планируете что-то новое приобретать?
— У меня же ещё есть ВАЗ-2112 и «Газель», пока мне этого хватит, а там посмотрим.
— Возвращаясь к Илону Маску, думаете, есть шансы после такого встретиться с ним?
— Я прекрасно понимаю, где он живёт и где я. Конечно, я был бы рад, но вряд ли это осуществимо.
— За эти дни не устали ещё от внимания прессы?
— Конечно, я ничего подобного не ожидал, хотел привлечь внимание, безусловно, но не предвидел настолько бурную реакцию.
RT на русском: последние новости
Рынок новых грузовых автомобилей в России вырос на 6,6% в январе Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске В России предлагают обучать основам вождения учащихся школ и колледжей
Комментарии
Бортжурнал , Илон Маск , SpaceX , ГИБДД , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение