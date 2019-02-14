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У россиян отбирают Lada через четыре года после покупки 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Столичный владелец Lada Largus Вадим Иванов судится с официальным дилером марки из Краснодарского края, который узнал в автомобиле машину, похищенную со склада на юге России, сообщает РБК. Мужчина пытается отстоять права на авто, поскольку купил его в кредит в московском автосалоне.
Машину москвич приобрёл в 2015 году за 690 тысяч рублей. В 2017-м на пороге дома Иванова появились судебные приставы, которые заявили, что автомобиль находился в розыске, поскольку был похищен из дилерского центра в Краснодаре.
Оказалось, что в 2015 году сотрудник краснодарского автосалона «Центр-Моторс» Иван Нам в период с февраля по июль смог похитить со склада 114 автомобилей Lada. Мужчина подделывал документы об отчуждении машин, а также оформлял договоры купли-продажи и ПТС, пользуясь своей подписью и печатью организации. Желающих приобрести автомобили нашлось предостаточно, поскольку Нам предлагал их по цене намного ниже рыночной. В результате похищенные машины разъехались по автосалонам по всей стране, в том числе оказались и в московском автоцентре, где Largus приобрёл Вадим Иванов.
Дилер в Краснодаре заметил недостачу лишь год спустя. Подсчитали, что ущерб от аферы сотрудника составил более 50 млн рублей. Предприниматели пытались взыскать средства с Ивана Нама, но выяснилось, что он проиграл все деньги в подпольных казино. Молодого человека судили и приговорили к 3 годам заключения в колонии общего режима, а за машинами, которые суд постановил возвратить законному владельцу и которые к этому моменту уже раскупили россияне, судебные приставы начали настоящую охоту.
Большинство покупателей «серых» автомобилей, пытавшихся отстоять права на машины, проиграли судебные разбирательства с дилером, поскольку «приобретали автомобили с рук без внесения денег в кассу автосалона и без получения кассового чека». На судебных заседаниях покупатели подтвердили эту информацию.
Вадим Иванов проявил изобретательность и в судебном порядке потребовал расторгнуть договор купли-продажи с московским автосалоном, в котором приобрёл Largus, и компенсировать ему все расходы. Районный суд встал на сторону истца, однако к этому моменту продавец успел ликвидировать компанию. Между тем приставы от своих требований по возврату автомобиля не отказались. Иванов не сдаётся. Мужчина подал иск в адрес краснодарского дилера с требованием признать себя добросовестным покупателем.
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Бортжурнал , Lada Largus , Lada , Вадим Иванов , ФСИН
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