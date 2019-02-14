Audi показала первые изображения нового электрического кроссовера

Компания Audi показала рабочие эскизы нового компактного электрического вседорожника Q4 e-tron. Премьера концепта состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет с 7 по 17 марта этого года, а дебют серийной версии запланирован на конец 2020 — начало 2021 года.

Внешность кроссовера соответствует нынешнему фирменному стилю марки. Например, передняя часть во многом напоминает флагманский Q8. У электрокара схожая восьмиугольная фальшрадиаторная решетка, обрамленная массивными воздухозаборниками, и узкие светодиодные фары с множеством сегментов-ячеек. Надпись e-tron в нижней части бампера — отличительная черта электрических концептов Audi: такая же есть у PB18 e-tron и e-tron GT.

Информации о силовой установке производитель пока не раскрывает. Возможно, для Q4 e-tron адаптируют электропривод от серийного e-tron, состоящий из двух электромотором суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Запас хода на одной зарядке у нового кроссовера должен составить не менее 400 километров по циклу WLTP.