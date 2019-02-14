Названы лайфхаки зимнего вождения

Всплеск количества ДТП в Москве после снегопада говорит о том, что ещё не все автолюбители знают, как вести себя на зимней дороге, сообщает BFM.ru . Ниже дельные советы опытных водителей, которые помогут избежать аварии и, как следствие, сэкономить время и деньги.

Эксперты рекомендуют перед тем, как сесть за руль, тщательно счистить снег не только со стёкол, зеркал и фар, но и со всего кузова авто, чтобы внезапно свалившийся ком на «лобовое» не помешал обзору. Не лишним будет проверить и уровень жидкости в бачке омывателя, поскольку на дорогах, обработанных современными реагентами, слишком высок риск испачкать ветровое стекло.

Специалисты уверяют, что езда по мокрому снегу — самое суровое испытание для российского автолюбителя. В этих условиях скорость автомобиля не должна превышать 40 километров в час.

«Никакие шипы и никакие коррекционные шины, даже новые, не спасут вас от мокрого снега. Мокрый снег очень скользкий», — заявил мастер спорта СССР по автогонкам Михаил Горбачёв.

По его словам, на таком покрытии бессильны даже «электронные помощники», которые в отсутствие сцепления колёс с дорогой не успевают срабатывать. Эксперт рекомендует соблюдать скоростной режим в экстремальных условиях, а перед крутыми поворотами и вовсе сбавлять скорость до 30 километров в час.

Попав в колею, не стоит пытаться из неё выбраться, говорит инструктор экстремального вождения Ольга Ревнивцева . Малейший поворот руля грозит отправить автомобиль в занос, из которого не все умеют правильно выходить.

«Если есть занос, то мы руль в переднем приводе выкручиваем в противоположную сторону от заноса, чтобы нас не повело», — отметила Ревнивцева.

Также опытные водители рекомендуют по возвращении на стоянку «охладить» автомобиль изнутри, чтобы избежать возникновения наледи на стёклах. Эта мера сэкономит время на очистку «лобовика» утром и гарантирует более широкий обзор во время следующей поездки.