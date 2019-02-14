Новый Rolls-Royce Ghost тестируют в Германии

Английский автобренд Rolls-Royce вывел на дорожные испытания модель Ghost ("призрак") новой формации.

Считается, что данный седан сможет потягаться с настоящими «монстрами», как Bentley Flying Spur и Mercedes-Maybach S 600.

Испытания автоновинки проходят на дорогах Германии. Внешний вид нового «Призрака» пока что описать сложно, ведь автопроизводитель спрятал все самое интересное под плотный камуфляж.

Есть мнение, что основные линии формы кузова нового седана перекликаются с моделями Phantom и Cullinan.

Что точно претерпело изменения, так это радиаторная решетка и головная оптика.

Расширенные технические характеристики автоновинки пока, естественно, не доступны для широкой публики. Тем не менее, есть информация, что силовой агрегат обсуждаемой модели будет представлен 6,6-литровым мотором (V12).

Про дату официальной презентации нового Rolls-Royce Ghost автопроизводитель сообщит немного позже.

Вполне вероятно, что это произойдет уже довольно скоро.