Автомобили «Кортежа» Путина отдадут арабам

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров выразил надежду, что производство автомобилей российского проекта «Кортеж» бренда Aurus будет локализовано в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом министр рассказал в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает ТАСС

Глава Минпромторга признался, что российская сторона хочет начать производство российского премиального автомобиля на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun. В настоящий момент рассматривается производство в ОАЭ внедорожников проекта «Кортеж» — модели Komendant.

«Сейчас прорабатываем с коллегами этот проект и рассчитываем, что, когда будет производиться внедорожник, еще больший объем будет поставляться на этот рынок», — рассказал Манутров, анонсировав целую кампанию по продвижению автомобилей Aurus за рубежом.

Главным рынком для России, по словам министра, должен стать именно Ближний Восток.