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Автомобили «Кортежа» Путина отдадут арабам 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров выразил надежду, что производство автомобилей российского проекта «Кортеж» бренда Aurus будет локализовано в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом министр рассказал в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает ТАСС.
Глава Минпромторга признался, что российская сторона хочет начать производство российского премиального автомобиля на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun. В настоящий момент рассматривается производство в ОАЭ внедорожников проекта «Кортеж» — модели Komendant.
«Сейчас прорабатываем с коллегами этот проект и рассчитываем, что, когда будет производиться внедорожник, еще больший объем будет поставляться на этот рынок», — рассказал Манутров, анонсировав целую кампанию по продвижению автомобилей Aurus за рубежом.
Главным рынком для России, по словам министра, должен стать именно Ближний Восток.
В свою очередь эмиратская сторона уже согласилась вложить в совместный проект 110 миллионов евро, в обмен на это у Tawazun появилась доля в 30 процентов в российском автомобильном концерне. Мировая премьера лимузина Aurus пройдет именно в ОАЭ в 2019 году. Вся линейка люксовых автомобилей Aurus создавалась для первых лиц государства, в частности, президента России Владимира Путина.
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Бортжурнал , Денис Мантуров , Владимир Путин , Минпромторг , ИТАР-ТАСС
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