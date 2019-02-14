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В США заметили очень длинный Prius с «улучшенной» аэродинамикой 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
На автомагистрали Interstate 95 в Массачусетсе, США, сфотографировали необычный Toyota Prius. Для улучшения аэродинамики владелец гибрида внес в его конструкцию ряд изменения.
Он установил уменьшающие завихрения воздуха аэродинамические колпаки на колеса, глухие накладки на задние боковые стекла, боковые юбки из мягкого материала, а также крошечные зеркала заднего вида. Заднюю часть кузова с помощью трубчатого каркаса удлинили, придав автомобилю более обтекаемую форму. Под прозрачным кожухом размещена солнечная панель.
Эти изменения призваны уменьшить коэффициент лобового сопротивления «Приуса», который для обычной машины составляет 0,25, и снизить расход топлива. Вероятно, владелец машины пытается установить новый рекорд длительности поездки на одном баке топлива.
Самым аэродинамически эффективным автомобилем до сих пор считается прототип Fiat Turbina 1954 года. У экспериментальной машины с 300-сильной газовой турбиной этот показатель составлял 0,14. Рекорд «Фиата» побил концептуальный Ford Probe V — 0,137.
В 2007 году группа студентов из Федерального института технологии Швейцарии разработала водородный Pac-Car II с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,07.
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Бортжурнал , Toyota Prius , Fiat , Toyota , Ford Probe , Ford
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