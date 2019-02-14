В США заметили очень длинный Prius с «улучшенной» аэродинамикой

На автомагистрали Interstate 95 в Массачусетсе, США, сфотографировали необычный Toyota Prius . Для улучшения аэродинамики владелец гибрида внес в его конструкцию ряд изменения.

Он установил уменьшающие завихрения воздуха аэродинамические колпаки на колеса, глухие накладки на задние боковые стекла, боковые юбки из мягкого материала, а также крошечные зеркала заднего вида. Заднюю часть кузова с помощью трубчатого каркаса удлинили, придав автомобилю более обтекаемую форму. Под прозрачным кожухом размещена солнечная панель.

Эти изменения призваны уменьшить коэффициент лобового сопротивления «Приуса», который для обычной машины составляет 0,25, и снизить расход топлива. Вероятно, владелец машины пытается установить новый рекорд длительности поездки на одном баке топлива.

Самым аэродинамически эффективным автомобилем до сих пор считается прототип Fiat Turbina 1954 года. У экспериментальной машины с 300-сильной газовой турбиной этот показатель составлял 0,14. Рекорд «Фиата» побил концептуальный Ford Probe V — 0,137.

В 2007 году группа студентов из Федерального института технологии Швейцарии разработала водородный Pac-Car II с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,07.