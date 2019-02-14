Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kia рассказала, когда в России стартует «бюджетная Panamera» 

Автовести + ещё 2 14 февраля 2019
Фото: © Kia
Представленный в 2018 году на Парижском автосалоне Kia ProСeed принес в бюджетный класс нетипичный для сегмента тип кузова — shooting brake. Имиджевый универсал еще в ноябре встал на серийный конвейер и вот теперь Kia рассказала, когда ProСeed стартует в России и какие моторы он получит.
Российский пресс-офис Kia сообщил, что ProCeed уже получил одобрение типа транспортного средства в нашей стране, а его продажи у нас стартуют во втором квартале 2019 года, то есть в сезон весна-лето.
Доступных "атмосферников" у нас не будет: на российском рынке автомобиль получит два варианта бензиновых двигателей с наддувом. Базовым станет мотор 1,4 T-GDI (140 л. с.), за доплату — 1,6 T-GDI (200 л. с.). Обе двигателя будут сочетаться только с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и передним приводом. Настройки и геометрия подвески (спереди стойки Макферсон, сзади — многорычажную) изменены относительно остальных версий Ceed для лучшей управляемости.
Решение о продаже хэтчбека Ceed в версии GT пока не принято. В настоящий момент выводить эту модель на российский рынок не планируется.
Подробности о комплектациях и ценах новой модели на российском рынке будут представлены ближе к дате начала продаж.
Хотя уже сейчас можно предположить, что Kia ProСeed будет дороже стандартных Ceed — не только из-за имиджевого кузова, но и в виду другого подхода к комплектациям. "Просид" будут продавать исключительно в линиях отделки GT Line и в мощной версии GT. То есть, начальный ценник может оказаться в районе 1,3-1,4 млн рублей, а топовые варианты перевалят глубоко за 1,5 млн  Интересно, что, несмотря на оригинальный кузов с покатой крышей и чуть заваленными относительно Ceed SW задними стойками, ProСeed по характеристикам грузоподъемности не сильно отстал от обычного универсала: 594 л против 600 л.
Автовести: последние новости
Россияне выбрали самые полезные опции Новый Land Rover Defender "сверкнул" салоном Цены на все модели Hyundai поползли вверх
Комментарии
Бортжурнал , Kia
Читайте также
Видео
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение