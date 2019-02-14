Kia рассказала, когда в России стартует «бюджетная Panamera»

Представленный в 2018 году на Парижском автосалоне Kia ProСeed принес в бюджетный класс нетипичный для сегмента тип кузова — shooting brake. Имиджевый универсал еще в ноябре встал на серийный конвейер и вот теперь Kia рассказала, когда ProСeed стартует в России и какие моторы он получит.

Российский пресс-офис Kia сообщил, что ProCeed уже получил одобрение типа транспортного средства в нашей стране, а его продажи у нас стартуют во втором квартале 2019 года, то есть в сезон весна-лето.

Доступных "атмосферников" у нас не будет: на российском рынке автомобиль получит два варианта бензиновых двигателей с наддувом. Базовым станет мотор 1,4 T-GDI (140 л. с.), за доплату — 1,6 T-GDI (200 л. с.). Обе двигателя будут сочетаться только с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и передним приводом. Настройки и геометрия подвески (спереди стойки Макферсон, сзади — многорычажную) изменены относительно остальных версий Ceed для лучшей управляемости.

Решение о продаже хэтчбека Ceed в версии GT пока не принято. В настоящий момент выводить эту модель на российский рынок не планируется.

Подробности о комплектациях и ценах новой модели на российском рынке будут представлены ближе к дате начала продаж.

Хотя уже сейчас можно предположить, что Kia ProСeed будет дороже стандартных Ceed — не только из-за имиджевого кузова, но и в виду другого подхода к комплектациям. "Просид" будут продавать исключительно в линиях отделки GT Line и в мощной версии GT. То есть, начальный ценник может оказаться в районе 1,3-1,4 млн рублей, а топовые варианты перевалят глубоко за 1,5 млн Интересно, что, несмотря на оригинальный кузов с покатой крышей и чуть заваленными относительно Ceed SW задними стойками, ProСeed по характеристикам грузоподъемности не сильно отстал от обычного универсала: 594 л против 600 л.