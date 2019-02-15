Россияне назвали самые нужные опции автомобиля

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг самых полезных опций автомобиля по мнению российских автовладельцев.

Водителям предложили оценить степень важности дополнительных функций из широкого списка — от подогрева сидений до превентивной системы торможения.

По условиям теста автолюбители должны были оценить необходимость каждой опции по пятибалльной шкале, где 1 — это «совершенно бесполезно», а 5 — «очень полезна».

В результате оказалось, что больше всего россияне довольны подогревом лобового стекла. Эта опция набрала 4,68 балла. На втором месте — автоматическая система запуска двигателя с показателем в 4,58 балла. Эксперты полагают, что, скорее всего, это связано с климатическими особенностями страны.

Чуть менее полезными россияне считают парктроники и дополнительные подушки безопасности — обе опции набрали по 4,55 балла. Замыкает первую пятерку подогрев сидения со значением в 4,53 балла.

Результаты исследования показали, что меньше всего российские автолюбители обращают внимание на адаптивные фары и подогрев руля — средняя оценка этих опций варьируется в районе 4,4 балла.

По информации «Автостата», в анкетировании участвовали 1800 автовладельцев из России.