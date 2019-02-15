Компактный кросс KIA Tusker тестируют в снегу

Все мы, конечно, помним замечательный концепт KIA SP, представленный миру в прошлом году, однако нахлынувшая затем волна слухов о "младшем брате" Sportage способна совершенно сбить с толку даже специалистов.

Сперва модель анонсировали только для рынка Индии, где она будет носить имя KIA SP2i, после этого пошли разговоры о запуске в России, далее прототип заметили в Южной Корее, потом объявили о запуске в США и вот теперь перед нами шпионские фотографии североамериканской версии кроссовера.

Если верить свежим слухам, то американцам новинку представят под именем KIA Tusker. К радости заокеанских автомобилистов, производитель постарался максимально сохранить в серийной модели привлекательные черты концепта SP. Кузов и оптика у прототипа уже серийные, хотя разработчики тщательно их скрывают под плотным камуфляжем.