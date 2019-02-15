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Компактный кросс KIA Tusker тестируют в снегу 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: drive.ru
Все мы, конечно, помним замечательный концепт KIA SP, представленный миру в прошлом году, однако нахлынувшая затем волна слухов о "младшем брате" Sportage способна совершенно сбить с толку даже специалистов.
Сперва модель анонсировали только для рынка Индии, где она будет носить имя KIA SP2i, после этого пошли разговоры о запуске в России, далее прототип заметили в Южной Корее, потом объявили о запуске в США и вот теперь перед нами шпионские фотографии североамериканской версии кроссовера.
Если верить свежим слухам, то американцам новинку представят под именем KIA Tusker. К радости заокеанских автомобилистов, производитель постарался максимально сохранить в серийной модели привлекательные черты концепта SP. Кузов и оптика у прототипа уже серийные, хотя разработчики тщательно их скрывают под плотным камуфляжем.
По предварительным данным, в основе KA Tusker лежит платформа следующего поколения Hyundai Creta. В зависимости от рынка, корейский кроссовер будут продавать с 1.4-литровым турбобензиновым мотором или 2.0-литровым "атмосферником". В пару к силовым агрегатам встанет "механика" или 7-скоростная АКП с двумя сцеплениями.
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Бортжурнал , Hyundai , Kia , Hyundai Creta
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