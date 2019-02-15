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Новый Land Rover Defender «сверкнул» салоном 

Автовести 1 час назад
Фото: © Autocar
Опубликовано первое фото интерьера самой, пожалуй, ожидаемой новинки 2019 года — нового поколения культового внедорожника Land Rover Defender. Происхождение фотографии остается неясным, но если она имеет отношение к реальности, поклонников "Дефа" ждет большой сюрприз.
Фото было опубликовано в Twitter, однако на данный момент аккаунт, на котором появилось изображение, удален. Тем не менее изображение успело, что называется, "разлететься по Сети".
На фотографии отчетливо различимы новое рулевое колесо с кнопками управления дополнительными функциями (возможно, это ручки регулировки фирменной системы Terrain Response) и логотипом модели, цифровая приборная панель, "безрамочный" экран мультимедийной системы, а также джойстик автоматической КПП. К слову, пока неизвестно, получит ли внедорожник версии с ручными коробками. Наконец, уже прозвучали предположения, что на переднем ряду кресел внедорожника окажется сразу три кресла.
В целом дизайн передней панели "Дефендера" выглядит совершенно иным, но довольно аскетичным: не исключено, что таким способом стилисты Land Rover хотели сохранить некую преемственность между новинкой и предыдущей генерацией внедорожника.
Что касается технической части, то британцы пока скупы на детали. Однако, известно, что Land Rover Defender получит совершенно новую платформу с полностью независимой подвеской и алюминиевым кузовом, а основу моторной гаммы будут составлять двухлитровые агрегаты семейства Ingenium. При этом возможности появления под капотом "Дефендера" шестицилиндровых моторов тоже полностью исключать нельзя.
Кроме того, известно, что в семейство Defender войдут как минимум четыре модификации с разной длиной колесной базы (аналоги 90— и 110-й серий) и разным числом дверей. Но последние слухи обещают расширение числа модификаций не только за счет "Дефендера" в кузове пикап (возможного конкурента Jeep Gladiator), но и самой длинной версии, сейчас известной как 130-я.
Дебютировать Land Rover Defender в современной ипостаси должен в нынешнем году (вероятнее всего, в четвертом квартале года), а на конвейер внедорожник встанет в 2020-м.
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Бортжурнал , Jeep , Land Rover Defender , Jeep Gladiator , Rover , Land Rover
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