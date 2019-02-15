Новый Land Rover Defender «сверкнул» салоном

Опубликовано первое фото интерьера самой, пожалуй, ожидаемой новинки 2019 года — нового поколения культового внедорожника Land Rover Defender. Происхождение фотографии остается неясным, но если она имеет отношение к реальности, поклонников "Дефа" ждет большой сюрприз.

Фото было опубликовано в Twitter, однако на данный момент аккаунт, на котором появилось изображение, удален. Тем не менее изображение успело, что называется, "разлететься по Сети".

На фотографии отчетливо различимы новое рулевое колесо с кнопками управления дополнительными функциями (возможно, это ручки регулировки фирменной системы Terrain Response) и логотипом модели, цифровая приборная панель, "безрамочный" экран мультимедийной системы, а также джойстик автоматической КПП. К слову, пока неизвестно, получит ли внедорожник версии с ручными коробками. Наконец, уже прозвучали предположения, что на переднем ряду кресел внедорожника окажется сразу три кресла.

В целом дизайн передней панели "Дефендера" выглядит совершенно иным, но довольно аскетичным: не исключено, что таким способом стилисты Land Rover хотели сохранить некую преемственность между новинкой и предыдущей генерацией внедорожника.

Что касается технической части, то британцы пока скупы на детали. Однако, известно, что Land Rover Defender получит совершенно новую платформу с полностью независимой подвеской и алюминиевым кузовом, а основу моторной гаммы будут составлять двухлитровые агрегаты семейства Ingenium. При этом возможности появления под капотом "Дефендера" шестицилиндровых моторов тоже полностью исключать нельзя.

Кроме того, известно, что в семейство Defender войдут как минимум четыре модификации с разной длиной колесной базы (аналоги 90— и 110-й серий) и разным числом дверей. Но последние слухи обещают расширение числа модификаций не только за счет "Дефендера" в кузове пикап (возможного конкурента Jeep Gladiator), но и самой длинной версии, сейчас известной как 130-я.

Дебютировать Land Rover Defender в современной ипостаси должен в нынешнем году (вероятнее всего, в четвертом квартале года), а на конвейер внедорожник встанет в 2020-м.