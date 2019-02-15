Названо самое дешевое средство для ухода за кожаным салоном

Опытные водители вместо дорогостоящей продукции по уходу за кожаным салоном используют проверенное «народное средство» сообщает издание «За рулём». Оно стоит не дороже 100 рублей и есть в каждой аптеке.

По словам экспертов, чтобы кожаный салон сохранял свою первоначальную привлекательность, за ним необходимо тщательно ухаживать. Рынок автокосметики полон самых современных средств по уходу за деликатным материалом. Однако, специалисты уверяют, что даже самые дорогостоящие гели и лосьоны не способны сохранить состояние кожи так, как это делает обыкновенное касторовое масло. Оно есть в каждой аптеке и стоит меньше 100 рублей.

Обрабатывать кожаные детали салона специалисты советуют при помощи тканевой салфетки. При этом эксперты отмечают, что наносить «касторку» следует небольшими порциями до полного впитывания. Начать можно с руля, поскольку на нём в первую очередь появляются потертости и трещины. Затем можно переходить на вставки в приборной панели и сидения. По словам экспертов, обрабатывать пластиковые элементы не стоит, потому что они не способны впитать масло. Кожаные элементы салона впитают масло за 1,5-2 часа.