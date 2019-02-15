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Секретную новинку АвтоВАЗа показали на видео 

Автоновости дня 2 часа назад
Фото: Автоновости дня
Во время съемок телепрограммы «Чудо техники» на конвейере «АвтоВАЗа» оказался секретный автомобиль белого цвета. Правда, из-за коммерческой тайны рассмотреть машину все равно не получилось, да и в сюжете она появилась только на десять секунд.
Так или иначе, по просьбе сотрудников предприятия кадр с автомобилем пришлось размыть пикселями.
«Только что проехала машина, которую нельзя снимать. Нас очень просили не показывать, но скоро обязательно узнаете, что к чему», — сказал репортер.
Также в 13-минутной короткометражке показали новое роботизированное оборудование «АвтоВАЗа».
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Бортжурнал , Автоваз
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