Гиперкар Koenigsegg получит двигатель мощностью 1050 лошадиных сил

Koenigsegg готовится представить новую модель "начального уровня", которая по предположениям должна получить гибридную трансмиссию.

Накануне AutoPap, который является автомобильным инвестором объявил о том, что он уже видел автомобиль. Ведь, как известно, инвесторы получают доступ к новым автомобилям раньше других.

По словам специалистов, у транспортного средства в подкапотном пространстве расположился 2,9-литровый гибридный двигатель V8 мощность которого 1050 "лошадей". Колёса созданы из углеродного волокна, кузов сделан из такого же материала, вдобавок он обтянут алюминием.

Напомним, что китайская компания NEVS приобрела 20-процентную долю в Koenigsegg и создала совместное предприятие со шведским автопроизводителем. В результате сделки NEVS предоставит Koenigsegg вливание капитала в размере 170 миллионов долларов в обмен на 20 процентов в компании. Предполагается, что NEVS может также поделиться своим опытом в области аккумуляторных технологий.

Основатель и генеральный директор компании Кристиан фон Кенигсегг недавно подтвердил существование нового суперкара. Автомобиль будет использовать передовой двигатель свободного сгорания, который позволит автомобилю заправляться чистым спиртом.

Ожидается, что компания представит будущий автомобиль уже в следующем году, его стоимость составит примерно 1,14 миллионов долларов.

Конечно, это не единственная новая модель, которая в настоящее время находится в разработке. Автопроизводитель недавно подтвердил, что разрабатывает преемника Agera.