5000-сильный Devel Sixteen распродан на два года вперед

Лист ожидания на 5000-сильный гиперкар Devel Sixteen, цена которого начинается от 1,6 миллиона долларов, расписан на два года вперед. При этом руководство компании очень тщательно выбирает клиентов, и наличие достаточной суммы не гарантирует покупку автомобиля.

Об этом пишет Cool Hunting со ссылкой на основателей Devel Motors братьев Аль-Аттар. Президент компании Маджид Аль-Аттар жалуется, что в Эмиратах, где находится штаб-квартира марки, очень трудно выделиться, так как в стране сотни различных супер— и гиперкаров. Однако им удалось построить автомобиль с 12,3-литровым V16 от драгстера и даже вывести его на обычные дороги.

Мощность двигателя, разработанного Steve Morris Engines, составляет 5007 лошадиных сил и 4771 Нм крутящего момента. С ним гиперкар может разгоняться до ста километров в час за 1,8 секунды. Максимальная скорость — 515 километров в час.

При выборе покупателей Аль-Аттари руководствуются правилом «не покупатель выбирает автомобиль, а автомобиль выбирает покупателя». Владелец машины должен понимать, что справиться с такой мощностью удается не всем.

В ноябре прошлого года СМИ написали, что разработка Devel Sixteen приостановлена. Проект покинул основной технический партнер — Manufattura Automobili Torino (MAT), компания не может закончить разработку системы охлаждения двигателя, а также пока не знает, как удержать автомобиль на дороге при скоростях свыше 480 километров в час.