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Россияне выбрали самые полезные опции 

Автовести 1 час назад
Фото: © АвтоВести
Несмотря на активное развитие электронных водительских ассистентов, в Топ-10 самых полезных опций вошли только три подобных функции. В лидерах значатся опции, облегчающие водительскую жизнь в суровых условиях российского климата и городской сутолоки.
Водительские предпочтения при помощи онлайн-опроса изучало агентство "Автостат". В опросе приняло участие более 1 800 человек, причем его организаторы особо отмечают, что полезность опций оценивали лишь те водители, в чьих автомобилях они присутствуют — таким образом была исключена возможность влияния на результаты опроса так называемых "теоретиков".
В итоге первые места заняли опции, полезность которых обусловлена длинной российской зимой.
Самой важной опцией опрошенные назвали подогрев лобового стекла (она набрала 4,68 балла из 5 возможных), а на втором месте оказалась система автозапуска, позволяющая удаленно прогревать двигатель автомобиля.
Третью позицию водители отдали парктроникам, без которых в стесненных условиях российских городов возможны дополнительные неприятности — как при парковке, так и при маневрировании. На четвертом месте оказались дополнительные подушки безопасности, а на пятом — снова "холодная" опция: подогрев сидений.
Вторую пятерку опций, которые российские водители считают самыми полезными, составили полноразмерная "запаска", система контроля "слепых" зон, система превентивного торможения и адаптивные фары, а замкнул Топ-10 опять подогрев — на этот раз рулевого колеса.
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