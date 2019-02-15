Россияне выбрали самые полезные опции

Несмотря на активное развитие электронных водительских ассистентов, в Топ-10 самых полезных опций вошли только три подобных функции. В лидерах значатся опции, облегчающие водительскую жизнь в суровых условиях российского климата и городской сутолоки.

Водительские предпочтения при помощи онлайн-опроса изучало агентство "Автостат". В опросе приняло участие более 1 800 человек, причем его организаторы особо отмечают, что полезность опций оценивали лишь те водители, в чьих автомобилях они присутствуют — таким образом была исключена возможность влияния на результаты опроса так называемых "теоретиков".

В итоге первые места заняли опции, полезность которых обусловлена длинной российской зимой.

Самой важной опцией опрошенные назвали подогрев лобового стекла (она набрала 4,68 балла из 5 возможных), а на втором месте оказалась система автозапуска, позволяющая удаленно прогревать двигатель автомобиля.

Третью позицию водители отдали парктроникам, без которых в стесненных условиях российских городов возможны дополнительные неприятности — как при парковке, так и при маневрировании. На четвертом месте оказались дополнительные подушки безопасности, а на пятом — снова "холодная" опция: подогрев сидений.

Вторую пятерку опций, которые российские водители считают самыми полезными, составили полноразмерная "запаска", система контроля "слепых" зон, система превентивного торможения и адаптивные фары, а замкнул Топ-10 опять подогрев — на этот раз рулевого колеса.