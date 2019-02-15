Россияне стали реже ездить на авто

Почти половина российских автовладельцев стала реже ездить на личных автомобилях в связи с подорожанием бензина. Такие выводы позволили сделать результаты исследования аналитической службы Рамблер.

Респондентам было предложено выбрать один из пяти ответов на вопрос, сказалось ли подорожание топлива на личном бюджете. 49% проголосовавших выбрали вариант «да, значительно» с указанием последствий, что в связи с этим не все поездки теперь планируются на личном транспорте.

33% проголосовавших также ответили утвердительно, однако отметили, что теперь им приходится на всём экономить. Всего 7% российских водителей заявили о том, что рост цен на топливо не является для них критичным. 2% не заметили подорожания вовсе. 9% ответили, что не имеют личного автомобиля.

В исследовании приняли участие 2080 россиян. С результатами опроса ознакомились почти 30 тысяч пользователей.