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Россияне стали реже ездить на авто 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Почти половина российских автовладельцев стала реже ездить на личных автомобилях в связи с подорожанием бензина. Такие выводы позволили сделать результаты исследования аналитической службы Рамблер.
Респондентам было предложено выбрать один из пяти ответов на вопрос, сказалось ли подорожание топлива на личном бюджете. 49% проголосовавших выбрали вариант «да, значительно» с указанием последствий, что в связи с этим не все поездки теперь планируются на личном транспорте.
33% проголосовавших также ответили утвердительно, однако отметили, что теперь им приходится на всём экономить. Всего 7% российских водителей заявили о том, что рост цен на топливо не является для них критичным. 2% не заметили подорожания вовсе. 9% ответили, что не имеют личного автомобиля.
В исследовании приняли участие 2080 россиян. С результатами опроса ознакомились почти 30 тысяч пользователей.
Бортжурнал , Автоновости
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