В Женеве дебютирует итальянский супергибрид с искусственным интеллектом

Итальянский производитель спорткаров Puritalia Automobili, основанный в 2012 году, привезет в Женеву суперкар под названием Berlinetta. Двухдверку с полностью карбоновым кузовом называют самым мощным итальянским гибридным суперкаром и планируют оснастить «облачной системой анализа стиля вождения на базе искусственного интеллекта».

Шасси Puritalia Berlinetta представляет собой гибридную конструкцию с основой из углепластика и алюминиевыми подрамниками. Кузовные панели суперкара сделаны из листового карбона с предварительной пропиткой. На изготовление всех композитных деталей уходит около 800 часов. Распределение массы по осям — идеальные 50:50.

Гибридная силовая установка «Берлинетты» состоит из установленной спереди V-образной «восьмерки» и электромотора, раскручивающего задние колеса. Суммарная отдача — 965 лошадиных сил и 1248 Нм крутящего момента. Система eMozione позволяет кратковременно увеличить момент электромотора еще на 370 Нм.

Суперкар планируют оснастить фирменной системой Purhydrive, управляющей распределением электроэнергии на основе анализа стиля вождения, комплексом Digital-DNA с поддержкой голосовых команд у удаленного управления со смартфона, титановым выхлопом с электронным управлением частной модуляций звука и боковыми парубками с активными заслонками.

Тираж Puritalia Berlinetta составит 150 экземпляров.

В 2014 году Puritalia Automobili показала родстер 427, вдохновленный классическим Shelby Cobra. Спорткар оснастили 5.0 V8 Ford, который выдавал 445, а в компрессорной версии — 605 лошадиных сил. Агрегат сочетался с шестиступенчатой «механикой».