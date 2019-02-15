Появилось фото первой самостоятельной модели бренда Cupra

Суббренд Seat под названием Cupra, который специализировался на "заряженных" модификациях существующих автомобилей испанской компании, намерен выпустить собственную модель.

В начале марта на автосалоне в Женеве состоится премьера кроссовера Cupra, название которого пока держится в секрете. Новинка находится в статусе концепта — именно он и запечатлен на первом тизере бренда. Судя по изображению, шоукар получит купеобразный кузов, а дизайн перекликается с другой моделью Cupra — Ateca.

Напомним, компактный кросс Ateca уже продается на европейском рынке. Автомобиль укомплектован 300-сильным турбомотором 2.0 TSI в сочетании с 7-ступенчатым "роботом" DSG и системой полного привода 4Drive. С таким силовым агрегатом паркетник разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 245 км/ч.