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Появилось фото первой самостоятельной модели бренда Cupra 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Суббренд Seat под названием Cupra, который специализировался на "заряженных" модификациях существующих автомобилей испанской компании, намерен выпустить собственную модель.
В начале марта на автосалоне в Женеве состоится премьера кроссовера Cupra, название которого пока держится в секрете. Новинка находится в статусе концепта — именно он и запечатлен на первом тизере бренда. Судя по изображению, шоукар получит купеобразный кузов, а дизайн перекликается с другой моделью Cupra — Ateca.
Напомним, компактный кросс Ateca уже продается на европейском рынке. Автомобиль укомплектован 300-сильным турбомотором 2.0 TSI в сочетании с 7-ступенчатым "роботом" DSG и системой полного привода 4Drive. С таким силовым агрегатом паркетник разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 245 км/ч.
Автомобиль оснащается 19-дюймовыми дисками и отличатся от аналогичной модели Seat наличием воздухозаборника, другими бамперами и оформлением радиаторной решетки. В качестве опции можно установить тормоза Brembo и спортивные кресла-ковши. Cupra Ateka позиционируется как премиальный и конкурирует с Audi SQ5.
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Бортжурнал , Audi , Audi SQ5 , SEAT
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