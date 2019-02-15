Обновлённый Nissan GT-R50 продемонстрировали клиентам Ближнего Востока

Ограниченный выпуск Nissan GT-R50 был продемонстрирован потенциальным покупателям на Ближнем Востоке на Дубайском автодроме.

Nissan представил сильно модифицированный GT-R50 на Фестивале скорости в Гудвуде в прошлом году. С тех пор автомобиль был отправлен в кругосветное путешествие, которое было продемонстрировано на выставке Laguna Seca в Калифорнии.

Nissan GT-R50 подтвердили для серийного производства ещё в декабре 2018 года. Японский автопроизводитель изготовит всего 50 экземпляров, каждый из которых будет стоить 990 тысяч евро (1,12 миллионов долларов) без учета налогов и дополнительных опций.

В Nissan ещё не сказали, сколько заказов он уже получил и откуда пришли заявки от клиентов, но производитель ожидает, что Ближний Восток станет одним из самых важных рынков куда отправится авто.

Как сообщает вице-президент по маркетингу и продажам, Nissan GT-R50 — это знаковый для компании суперкар. Специалисты очень старались для того, чтобы вывести производство на новый уровень и создать автомобиль, который не будет иметь равных. Данная модель идеально подойдёт для коллекционеров, которые хотят приобрести для себя самое лучшее.

Nissan GT-R50 отличается от обычного японского спортивного автомобиля своим индивидуальным кузовом с активным задним крылом. Что касается мощности, то в подкапотном пространстве у авто расположился 3,8-литровый двигатель V6 GT-R Nismo с двойным турбонаддувом, который теперь выдаёт 710 "лошадей".