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Обновлённый Nissan GT-R50 продемонстрировали клиентам Ближнего Востока 

Car.ru 25 минут назад
Фото: car.ru
Ограниченный выпуск Nissan GT-R50 был продемонстрирован потенциальным покупателям на Ближнем Востоке на Дубайском автодроме.
Nissan представил сильно модифицированный GT-R50 на Фестивале скорости в Гудвуде в прошлом году. С тех пор автомобиль был отправлен в кругосветное путешествие, которое было продемонстрировано на выставке Laguna Seca в Калифорнии.
Nissan GT-R50 подтвердили для серийного производства ещё в декабре 2018 года. Японский автопроизводитель изготовит всего 50 экземпляров, каждый из которых будет стоить 990 тысяч евро (1,12 миллионов долларов) без учета налогов и дополнительных опций.
В Nissan ещё не сказали, сколько заказов он уже получил и откуда пришли заявки от клиентов, но производитель ожидает, что Ближний Восток станет одним из самых важных рынков куда отправится авто.
Как сообщает вице-президент по маркетингу и продажам, Nissan GT-R50 — это знаковый для компании суперкар. Специалисты очень старались для того, чтобы вывести производство на новый уровень и создать автомобиль, который не будет иметь равных. Данная модель идеально подойдёт для коллекционеров, которые хотят приобрести для себя самое лучшее.
Nissan GT-R50 отличается от обычного японского спортивного автомобиля своим индивидуальным кузовом с активным задним крылом. Что касается мощности, то в подкапотном пространстве у авто расположился 3,8-литровый двигатель V6 GT-R Nismo с двойным турбонаддувом, который теперь выдаёт 710 "лошадей".
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Бортжурнал , Nissan
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