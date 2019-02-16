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Эксперты рассказали, почему нельзя надолго оставлять авто без движения 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Опытные водители перечислили неисправности, которые с большой степенью вероятности могут возникнуть, если автомобиль несколько месяцев простоит на открытой стоянке, сообщает «Автовзгляд».
По словам экспертов, без движения в первую очередь страдают металлические элементы автомобиля. Например, тормозные диски, которые могут покрыться ржавчиной уже через пару недель стоянки на открытом воздухе.
Также специалисты уверяют, что без контакта со смазкой в негодность приходят сальники и прокладки, поскольку резина, из которой они изготовлены, трескается и теряет эластичность.
Длительный простой влияет на структуру автомобильного масла. Жидкость подвержена эффекту расслаивания, в результате которого образуется осадок. Поэтому перед запуском двигателя, который несколько месяцев не работал, эксперты советуют заменить в нём масло.
Не лучшим образом продолжительная стоянка на открытом воздухе сказывается и на тормозной жидкости, которая имеет свойство накапливать влагу. В результате она теряет свои рабочие характеристики.
По словам бывалых автомобилистов, если необходимо поставить автомобиль на стоянку на долгое время лучше всего для этой цели подыскать сухое и тёплое место. В этом случае удастся сохранить техническое состояние автомобиля и на долгое время отсрочить визит на СТО.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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