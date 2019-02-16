Эксперты рассказали, почему нельзя надолго оставлять авто без движения

Опытные водители перечислили неисправности, которые с большой степенью вероятности могут возникнуть, если автомобиль несколько месяцев простоит на открытой стоянке, сообщает «Автовзгляд»

По словам экспертов, без движения в первую очередь страдают металлические элементы автомобиля. Например, тормозные диски, которые могут покрыться ржавчиной уже через пару недель стоянки на открытом воздухе.

Также специалисты уверяют, что без контакта со смазкой в негодность приходят сальники и прокладки, поскольку резина, из которой они изготовлены, трескается и теряет эластичность.

Длительный простой влияет на структуру автомобильного масла. Жидкость подвержена эффекту расслаивания, в результате которого образуется осадок. Поэтому перед запуском двигателя, который несколько месяцев не работал, эксперты советуют заменить в нём масло.

Не лучшим образом продолжительная стоянка на открытом воздухе сказывается и на тормозной жидкости, которая имеет свойство накапливать влагу. В результате она теряет свои рабочие характеристики.

По словам бывалых автомобилистов, если необходимо поставить автомобиль на стоянку на долгое время лучше всего для этой цели подыскать сухое и тёплое место. В этом случае удастся сохранить техническое состояние автомобиля и на долгое время отсрочить визит на СТО.