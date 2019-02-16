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Машины, которые скоро могут исчезнуть 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Известия» составили антирейтинг автомобилей, которые из года в год теряют покупательский спрос. При составлении списка эксперты ориентировались на данные, предоставленные компанией «Автостат Инфо» о продажах новых машин в 2018 году.
А первом месте оказался «дедушка российского автопрома» — «УАЗ Хантер». Эксперты зафиксировали снижение продаж за прошедший год на 31%. В результате «охотники» разошлись по стране в количестве 1, 3 тысяч экземпляров, что совсем не соответствует планам производителя.
На втором месте антирейтинга расположился престижный купе BMW 2-Series. По словам экспертов, модель ориентирована скорее на состоятельную молодёжь, представителей которой в России не так много. За 2018 год было распродано всего 68 машин. Вероятнее всего, по словам специалистов, потребителя отпугивает сравнительно высокая цена — почти 2 млн рублей.
Тройку лидеров антирейтинга замыкает Cadillac CTS, который должен был конкурировать по спросу у россиян с признанными лидерами сегмента BMW 5-series, Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class, однако, так и не завоевал необходимой популярности. Эксперты зафиксировали снижение покупательского спроса более чем на 80%.
В списке также присутствуют Ford Mondeo, Peugeot 2008, внедорожник Cherokee. Впрочем., наряду с моделями автогигантов россияне постепенно отказываются и от моделей китайского производства.
Спрос в 2018 году упал на седан Lifan Murman, который приобрел 91 житель страны. Также большими продажами не смог похвастаться ни казалось бы распространённый Geely Emgrand, который разошёлся в количестве 17 экземпляров, ни кроссовер Hawtai Boliger.
Эксперты также отметили, что россияне пока не готовы пересаживаться на электромобили. Так кроссовер I-Pace от Jaguar за прошлый год приобрели всего 8 россиян. Специалисты уверяют, сказывается дорогвизна электрокаров. За I-Pace дилеры просят ни много ни мало 6,25 млн рублей.
Комментарии
Бортжурнал , Geely , Ford Mondeo , Geely Emgrand , Jaguar , Audi , Peugeot 2008 , Lifan , BMW , Cadillac , Peugeot , Lifan Murman , УАЗ , Audi A6 , Cadillac CTS , Mercedes-Benz , газета "Известия"
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