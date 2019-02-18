Дрифт-кар Toyota Corolla Hatchback выставлен на аукцион

Специалисты Papadakis Racing выставили презентованную на прошлогодней автомобильной выставке Toyota Corolla Hatchback на аукцион.

Главным отличием модели является тот факт, что она оснащена широкофюзеляжными деталями кузова и наклейками Rockstar Racing. С технической стороны машина оснащена усовершенствованным задним приводом. После создания и прохождения всех тестов, авто приняло участие в гонках, подтвердив заявленные производителем данные.

Под капотом установлен 2,8-литровый двигатель. В паре с ним, модель оснащена 4-диапазонной механической коробкой передач. Для снижения общей массы автомобиля из салона убраны все лишние элементы. При этом модель оборудована гоночными креслами, сменным рулевым колесом и с модернизированной панелью приборов, которая защищена каркасом безопасности.

Стоимость автомобиля пока не разглашается. Но, несмотря на это, организаторы аукциона заявили о том, что уже есть несколько желающих автомобилистов, которые готовы будут приобрести модель.

Основной причиной продажи стал тот факт, что сейчас создатели заняты производством другой машины. Уже осенью текущего года, конструкторы представят новую модель, которая также будет отличаться высокими техническими данными.