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Автоэксперты рассказали, в каких случаях закон позволяет нарушать ПДД 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Опытные водители уверяют, что закон не всегда строг к нарушителям правил дорожного движения, сообщает «Автовзгляд». Существуют ситуации, когда водители не только избегают штрафов, но также с них могут снять вину в автомобильной аварии.
По словам автора статьи, положение статьи 2.7 Административного кодекса предусматривает возможное нарушение правил ПДД при условии, что таким образом водитель избегает нанесения ущерба другому человеку или обществу в целом. Другими словами, если автовладелец уходит от наезда на внезапно выбежавшего на дорогу пешехода вне «зебры» и врезается в забор, то этот поступок нарушением считаться не будет. При этом законодатель отмечает, что нарушение «простить» можно только в том случае, если предотвратить более серьёзное происшествие другими способами невозможно. Например, автолюбителю, двигающемуся по проезжей части по всем правилам, «разрешено» пересечь двойную сплошную линию и выехать на встречную полосу, если таким образом он сможет предотвратить ДТП, а, возможно, и человеческие жертвы.
По словам экспертов, теоретически таким образом может подтвердиться и самая популярная байка среди автолюбителей, согласно которой водитель может сесть за руль в нетрезвом состоянии, если речь идёт о спасении человеческой жизни. Однако, по словам специалистов, положение дел может осложниться, если автолюбитель попадёт в мелкую аварию. Тогда о существовании необходимости, заставившей сесть за руль пьяным, придётся доказывать в суде.
В этом случае специалисты советуют запастись записями с видеорегистратора, фотографиями и показаниями свидетелей.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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