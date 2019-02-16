Автоэксперты рассказали, в каких случаях закон позволяет нарушать ПДД

Опытные водители уверяют, что закон не всегда строг к нарушителям правил дорожного движения, сообщает «Автовзгляд» . Существуют ситуации, когда водители не только избегают штрафов, но также с них могут снять вину в автомобильной аварии.

По словам автора статьи, положение статьи 2.7 Административного кодекса предусматривает возможное нарушение правил ПДД при условии, что таким образом водитель избегает нанесения ущерба другому человеку или обществу в целом. Другими словами, если автовладелец уходит от наезда на внезапно выбежавшего на дорогу пешехода вне «зебры» и врезается в забор, то этот поступок нарушением считаться не будет. При этом законодатель отмечает, что нарушение «простить» можно только в том случае, если предотвратить более серьёзное происшествие другими способами невозможно. Например, автолюбителю, двигающемуся по проезжей части по всем правилам, «разрешено» пересечь двойную сплошную линию и выехать на встречную полосу, если таким образом он сможет предотвратить ДТП, а, возможно, и человеческие жертвы.

По словам экспертов, теоретически таким образом может подтвердиться и самая популярная байка среди автолюбителей, согласно которой водитель может сесть за руль в нетрезвом состоянии, если речь идёт о спасении человеческой жизни. Однако, по словам специалистов, положение дел может осложниться, если автолюбитель попадёт в мелкую аварию. Тогда о существовании необходимости, заставившей сесть за руль пьяным, придётся доказывать в суде.

В этом случае специалисты советуют запастись записями с видеорегистратора, фотографиями и показаниями свидетелей.