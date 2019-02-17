Нет гаража — нет авто: кому запретят покупать машину

Депутаты Госдумы обсуждают идею запретить покупать машины россиянам, у которых которые не владеют или не арендуют гараж или парковочное место. Такую инициативу объяснили тем, что парковка в неположенном месте уничтожает зеленые зоны, а дворы переполняются машинами.

В Госдуме обсуждают предложение запретить приобретать машины россиянам, у которых нет в собственности или аренде гаража или парковочного места, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в парламенте.

Собеседник агентства отметил, что такую идею поддержал Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов. По его словам, их беспокоит уничтожение зеленых зон и переполненные машинами дворы. Он рассказал, что изначально эта инициатива принадлежит регионам, в которых жители пожаловались на превращение пространства между жилыми домами в паркинги. К тому же нередки случаи, когда автомобили оставляют прямо на детских площадках.

Чиновники признали наличие проблемы, передает издание, но обратили внимание, что для ее решения необходимо строить парковки, а на это, в свою очередь, нужна свободная земля. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что в регионах нужно начать строить многоярусные паркинги, а после этого обязать автовладельцев арендовать или покупать там места. Уже тогда можно будет говорить о введении новых правил приобретения и эксплуатации транспортных средств, отметил он.

При этом в Союзе пешеходов уверены, что одно на семью парковочное место государство должно предоставлять бесплатно, а вот при покупке дополнительных автомобилей необходимо будет приобрести еще один гараж или парковочное пространство самостоятельно.

Отмечается, что подобные меры уже действуют в Европе и Китае. К тому же, по словам Солдунова, подобная практика существовала и во времена СССР.

«И сегодня обсуждаемое предложение — это уже необходимость», — подчеркнул он.

Впрочем, депутат Госдумы и лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков считает, что такие правила приведут к остановке развития автопрома.

Сейчас, как отмечает издание, средняя стоимость гаражей и парковочных мест в зависимости от региона составляет от 500 тыс. до полутора миллиона рублей. Согласно данным «Автостата», иномарки в прошлом году в среднем стоили 1,65 млн рублей, а отечественные автомобили — 625 тыс. рублей.

Кстати, это не первая инициатива, предполагающая некоторые ограничения при покупке автомобиля. В конце мая прошлого года «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Министерство промышленности и торговли РФ разрабатывает проект о создании в стране индустрии по продаже подержанных автомобилей через аукционы. Таким образом государство планировало остановить проведение серых сделок и обогатить бюджет, отмечалось в издании.

Цель инициативы — сокращение до минимума случаев продажи машин вторичного рынка по принципу «из рук в руки». Согласно проекту, для продажи своего автомобиля его владельцам придется использовать электронную аукционную платформу.

Как указали в издании, если продажи автомобилей вторичного рынка сделать полностью легальными, то бюджет страны может ежегодно пополняться на 20 млрд рублей посредством налоговых отчислений.

Согласно итогам первого квартала прошлого года, в России продается больше подержанных автомобилей, чем новых. Цены на них на конец 2017 года снизились в среднем на 9%. Вместе с тем увеличился и возраст продаваемых машин.

Впрочем, вскоре представители Минпромторг РФ и НТИ «Автонет» опровергли РИА «Новости» эту информацию.

«Минпромторг не разрабатывает проект по введению обязательной «автоаукционной платформы». В рамках утвержденной правительством «дорожной карты» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях «Автонет», предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс в ноябре 2018 года», — пояснили в Минпромторге.

Там уточнили, что речь идет о снятии административных барьеров, препятствующих юридическим лицам, в том числе автомобильным дилерам, на легальных основаниях участвовать в сделках по купле-продаже подержанных автомобилей.

«Сейчас такие [на вторичном рынке] сделки экономически нецелесообразны для автомобильных дилеров, так как при продаже автомобиля по цепочке юридических лиц возникает «двойное» налогообложение НДС, поэтому цена автомобиля для конечного потребителя становится неконкурентоспособной. Законопроект будет предусматривать снижение уровня налогообложения таких сделок, а не его повышение», — уточнил представитель Минпромторга.

По его словам, планы обязать автовладельцев продавать свои машины через единую систему не обсуждались, как и создание аукционной онлайн-платформы. В то же время в «Автонет» уточнили, что министерство может взаимодействовать с уже существующими онлайн-площадками.