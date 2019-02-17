Вредные привычки, которые убивают вашу машину

XXI век, высокотехнологичный цивилизованный мир, буквально ежедневные научные открытие… Но в среде автомобилистов по-прежнему царит каменный век и дикие обычаи, которые хотелось бы поскорее искоренить.

Что губит человека давно известно — вроде как вода. Автомобиль же нередко губит гомо сапиенс, склонный совершать опрометчивые поступки, не анализировать свои действия и не принимать во внимание чужой опыт. Мы собрали некоторые вредные водительские привычки (а по факту их гораздо больше), результатом которых являются поломки и проблемы при эксплуатации.

Не надо мешать машине работать!

Первым пунктом идет серое и гнетущее безразличие, которое в обычной мирской жизни разъедает души людей и не творит добро в быту автомобилиста. Под безразличием в данном случае мы подразумеваем отсутствие всякого интереса к состоянию здоровья машины. Завелась? Едет? Что еще нужно! При этом в двигателе может быть черная субстанция, давно утратившая свои смазывающие и защитные свойства, а на ремне ГРМ красоваться масляные потеки. И так далее, и тому подобное, насколько хватит фантазии. В итоге происходит поломка, а сервисмены лишь разводят руками: "Как вы вообще сюда доехали?".

Безразличие — штука страшная. Недавно приятель автора этих строк чуть не сгорел в старом внедорожнике своей сестры, отгоняя его на сервис. После рождения ребенка хозяйке стало банально плевать на машину, и в один отнюдь не прекрасный момент напомнил о себе воспламенившийся катализатор, полностью утративший пропускную способность. К счастью, инцидент произошел по прибытию на сервис — страдальца экстренно потушили, и никто не пострадал.

Растянутый интервал замены масла

Уж сколько раз твердили миру — не слушайте автопроизводителей, рекомендующих менять смазочные материалы в двигателе раз в 10-15 тысяч километров. Если вы живете в городе, то смело урезайте интервал до 7 тысяч километров. Почему? Темпы старения масла напрямую зависят от условий эксплуатации автомобиля, а городские пробки — это крайне неблагоприятная среда для двигателя. Судите сами: обдува иногда нет как такового, что влечет за собой увеличение температуры и ускоренное окисление, а из-за работы на малых оборотах ухудшаются условия смазки. Здесь же контакт с картерными газами и несгоревшим топливом. В результате смазочный материал деградирует, требуя значительно сократить интервал замены. Напомним, что масло не только смазывает внутренние части мотора, оно моет агрегат и охлаждает его.

Заправка низкооктановым топливом

До сих пор находятся люди, которые с упорством олимпийского спортсмена заливают в бак бензин Аи-92, хотя компания предписывает не опускаться ниже Аи-95 или даже Аи-98. Аргументация у них обычно та же, что и много лет назад: "В России "девяносто пятый" бензин бодяжат сильнее, да и экономия налицо!". И вообще, двоюрдный брат мужа старшей сестры Петровича всю жизнь на Аи-92 и проблем не знает. Мало ли что эти японцы там рекомендуют!"

Одним из частых последствий эксплуатации двигателя на бензине с более низким, чем того требуется, октановым числом, является детонация (взрывное сгорание топливно-воздушной смеси), которая разрушает поршни и головки блока цилиндров, провоцирует ускоренный износ деталей кривошипно-шатунного механизма, а также приводит к перегреву двигателя, что в свою очередь может привести к прогару прокладки головки блока цилиндров со всеми вытекающими последствиями.

Нагрузка на непрогретый двигатель

Вязкость смазочных материалов при сильно отрицательных температурах возрастает и, пока "желе" успеет прокачаться по каналам системы смазки, агрегат успевает чуть-чуть поработать "всухую". То есть, существует риск пусть и непродолжительного масляного голодания. При нехватке смазки узлы трения воспринимают не только большие нагрузки, но и ускоренно изнашиваются. Рекомендуется подождать порядка пяти минут и затем отправляться в дорогу, не усердствуя с педалью газа. Важно и то, что езда без прогрева не позволяет двигателю подготовиться к восприятию нагрузок. Скажем, канавки поршней начинают разрушаться одними из первых из-за большого перепада температур и, соответственно, напряжения — днище поршня прогревается быстро, а область канавок соприкасается со стенками условно холодного цилиндра.

Езда с полупустым топливным баком

Во времена непрерывного роста цен на топливо автовладельцы естественным образом пытаются сэкономить. Но выражается это не в смене стиля вождения и общем уходе за автомобилем, ибо разрегулированный механизм потребляет больше топлива, а в заправке на очень скромные суммы. Очевидно, иногда психологически проще заправиться на 500 рублей, а не на тысячу, хотя предстоит ездить и ездить… В результате складывается ситуация, когда в баке стабильно пуст более чем наполовину, и машина нередко ездит с горящей лампочкой, сигнализирующей о критически малом уровне топлива.

Делать так крайне нежелательно не только из-за бензонасоса, который может "хлебнуть воздуха" и выйти из строя из-за работы "вхолостую", поскольку охлаждается он непосредственно бензином. Во-первых, редко кто промывает топливный бак и со временем на его дне скапливается грязь. При малом объеме топлива она особенно способствует загрязнению фильтрующего элемента. Во-вторых, на стенках пустого бака образуется конденсат, то есть влага, которая может уже находиться в топливе, скажем так, из-за человеческого фактора. С бензином она не смешивается, а оседает на дне резервуара и оттуда попадает в топливопроводы, вызывая коррозию и замерзая зимой, делая пуск сложным или невозможным.

Езда на спущенных или перекачанных шинах

Еще в 2006 году наши коллеги из "За рулем" провели тесты и выяснили, как сниженное или превышенное давление в покрышках влияет на поведение Lada-2112. Выяснилось, что при отклонении значения в меньшую сторону (давление стравили с 2,0 до 1,5 атм), улучшается плавность хода и уменьшился тормозной путь из-за увеличения пятна контакта. Но скорость при выполнении маневра "переставка" чуть снизилась, а управляемость и курсовая устойчивость на прямой ухудшились. При увеличении давления до 2,5 атм появились претензии к плавности хода, а скорость на "переставке" при том, что чувство руля ухудшилось. А вот тормозной путь почти не изменился.

Кроме негативных изменений в поведении автомобиля, происходит ускоренный износ покрышек. Приводим цитату с официального сайта производителя шин, компании Hankook: "При низком давлении: увеличивается ширина пятна контакта, в результате чего появляется усиленная нагрузка на края протекторов. Внешний износ может повредить обе части шины. Это также приводит к повышенному уклону боковины в сравнении с уклоном при оптимальном давлении, что может быть опасным. При высоком давлении: из-за шарообразной надутой формы шины, нагрузка концентрируется в центре. Неравномерная нагрузка на пятно контакта становится причиной усиленного износа. Считается, что шины каждый месяц теряют давление до шести сотых бар, поэтому важно проверять все шины, включая запасную, как минимум, раз в месяц или же перед поездкой на длительное расстояние".

"Спортивная" езда, убивающая АКП

Автоматические коробки передач обычно недолго живут у водителей, практикующих резкие старты со светофора — при жесткой эксплуатации происходит перегрев трансмиссионной жидкости и ускоренный износ фрикционов. При этом, особенно болезненно переносит спортивный стиль пилотирования бесступенчатая коробка передач (вариатор).

Рывки со светофора, длительная пробуксовка, буксировка прицепа или автомобиля, а также банальная невнимательность и небрежность при эксплуатации, выражающаяся в растянутом интервале замены масла (в случае с автомобилями, эксплуатирующимися в мегаполисе крайне желательно проводить процедуру раз в 30-40 тысяч километров), гарантированно и быстро прикончат вариатор.

Скачки через неровности

Здесь все просто — подвеска автомобиля не любит дорожную грязь и удары во время быстрой езды, получаемые при скачках по ямам, ухабам и "лежачим полицейским". В частности, этого не терпят амортизаторы. Вообще подвеска автомобиля — это сложная система, в которой компоненты и их "здоровье" зависят друг от друга. В частности, амортизаторы зависят от пружин, шаровые опоры — от амортизаторов и сайлент-блоков, а сайлент-блоки — от пружин и амортизаторов. Такой вот замкнутый круг.

Рулевое колесо в крайних положениях

Эта тема давно стала источником дискуссий и споров — одни автовладельцы считают, что крутить руль на парковке от упора до упора, еще и задерживая его в одном из крайних положений, не несет особенного вреда машинам с гидроусилителем. Другие же убеждены, что это — верный способ "убить" насос ГУР. А вот, что говорят о данной проблеме некоторые эксперты. При активном вращении руля в системе может увеличиваться давление, а в ситуациях, когда руль повернут на максимальный угол, открывается клапан и стравливает излишки масла в магистрали. Здесь и кроется опасность, особенно, если речь идет о старом автомобиле со старыми патрубками системы, склонными пропускать масло. Так и получается течь гидроусилителя руля. Дабы этого не произошло, есть рекомендация чуть приотпускать руль и отклонять его обратно после "заламывания" во время движения и, соответственно, при вращении на месте. Тем самым вы не позволите клапану открываться, а магистрали убережете от избыточного давления.

Редкая мойка

Здесь уместнее сказать "крайне редкая мойка". Некоторые автомобилисты закрывают сезон посещения моек в ноябре и открывают его весной. Это не шутка и не утрирование — примерно так, по нашим наблюдениям, обстоят дела. Аргументация у "грязнуль" обычно следующая: зачем мыть автомобиль, если на дорогах коктейль из слякоти и регентов.

Но что вы получаете, когда забываете о водных процедурах? Во-первых, слой пленки на стеклах, которая бликует и ухудшает обзор. Во-вторых, на кузове постоянно находится грязь и разная "химия", способствующая повреждениям лакокрасочного покрытия и ржавчине, особенно, если на ЛКП есть повреждения. Касательно регулярности мытья ходят разные рекомендации. Нам кажется, что оптимальный вариант — раз в две недели.