Что следует доливать в аккумулятор

Даже современные аккумуляторные батареи требуют правильного обслуживания. Вопрос восполнения уровня электролита в АКБ достаточно серьезный и игнорировать его не следует.

Автолюбитель поделился своим мнением и опытом на этот счет. Ведь неправильная эксплуатация аккумулятора приводит его в негодность.

Автомобильные батареи делятся на так называемые, обслуживаемые и необслуживаемые. Первые дают полноценный доступ к банкам с электролитом. Для этого в их конструкции предусмотрены специальные отверстия с крышками на верхней панели батареи. Открыв их, можно визуально проверить уровень электролита. Очень важно, чтобы металлические пластины в емкостях были закрыты жидкостью. Для контроля уровня в необслуживаемых батареях можно использовать глазок.

Что нужно доливать в батарею — воду или электролит? Многие убеждены, что восполнять необходимо, именно воду, так как именно она расходуется.

При обнаружении низкого уровня, следует долить электролит до минимального значения и измерить плотность электролита с помощью ареометра. Норма — 1,27 — 1,28 грамм на кубический сантиметр. Увеличивать показатель лучше всего при помощи корректирующего электролита.

А вот при нормальной работе батареи, следует пополнять ее с помощью дистиллированной воды.