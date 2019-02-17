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Что следует доливать в аккумулятор 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Даже современные аккумуляторные батареи требуют правильного обслуживания. Вопрос восполнения уровня электролита в АКБ достаточно серьезный и игнорировать его не следует.
Автолюбитель поделился своим мнением и опытом на этот счет. Ведь неправильная эксплуатация аккумулятора приводит его в негодность.
Автомобильные батареи делятся на так называемые, обслуживаемые и необслуживаемые. Первые дают полноценный доступ к банкам с электролитом. Для этого в их конструкции предусмотрены специальные отверстия с крышками на верхней панели батареи. Открыв их, можно визуально проверить уровень электролита. Очень важно, чтобы металлические пластины в емкостях были закрыты жидкостью. Для контроля уровня в необслуживаемых батареях можно использовать глазок.
Что нужно доливать в батарею — воду или электролит? Многие убеждены, что восполнять необходимо, именно воду, так как именно она расходуется.
При обнаружении низкого уровня, следует долить электролит до минимального значения и измерить плотность электролита с помощью ареометра. Норма — 1,27 — 1,28 грамм на кубический сантиметр. Увеличивать показатель лучше всего при помощи корректирующего электролита.
А вот при нормальной работе батареи, следует пополнять ее с помощью дистиллированной воды.
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