Роскошный автопарк Тимати 

Тимати или Тимур Юнусов — яркий представитель российской рэп-культуры. Рэперы предпочитают модные аксессуары и дорогие транспортные средства. Этот факт подтверждают образ и автопарк артиста.
Немецкие марки
Знаменитый рэпер уважает транспортные средства, которые производят автомобильные концерны Германии. Центральное место в коллекции артиста занимают машины из этой страны.
Знаменитый певец владеет двумя автомобилями марки «Mercedes»:
«CL 600». Это транспортное средство — блистательный образец комфорта и безопасности. Такая модель разгоняется до 250 километров в час.
Car-Mania
«SL Lorinser». Эксклюзив, выкрашенный в черный цвет. Построен по личному заказу рэпера.
Car-Mania
«Porsche Cayenne Turbo» выделяется на дороге благодаря диковинному оранжевому окрасу. Универсальный автомобиль, развивающий скорость до 280 км/ч. На кожаных элементах салона вышиты инициалы артиста.
Car-Mania
«Audi R8». У знаменитого исполнителя рэпа 2 автомобиля этой марки — черного и белого цвета. Машины демонстрируют изысканный и сдержанный экстерьер.
Car-Mania
Итальянские марки
«Ferrari 458 Italia»: отличительные особенности спорткара — стиль, дизайн и мощность двигателя. Авто легко разгоняется до 325 километров в час. Окрас кузова — классический для марки красный цвет.
Car-Mania
«Lamborghini» — автомобили, при взгляде на которые останавливается дыхание. Эталон экстрима, драйва и мощности — скорость доходит до 375 километров в час:
«Murcielago LP670-4» выкрашен в необыкновенный бирюзовый цвет;
Car-Mania
«Aventador Mansory» — неподражаемая изысканность спорткару придается с помощью матового черного окраса и ребристой поверхности кузова.
Car-Mania
Английская марка
Car-Mania
«Rolls Royce Phantom» — это произведение искусства класса люкс ручной сборки. Марка в течение 100 лет востребована обеспеченными людьми. Синонимы «Rolls Royce» — величие, роскошность и качество исполнения.