Роскошный автопарк Тимати

Тимати или Тимур Юнусов — яркий представитель российской рэп-культуры. Рэперы предпочитают модные аксессуары и дорогие транспортные средства. Этот факт подтверждают образ и автопарк артиста.

Немецкие марки

Знаменитый рэпер уважает транспортные средства, которые производят автомобильные концерны Германии. Центральное место в коллекции артиста занимают машины из этой страны.

Знаменитый певец владеет двумя автомобилями марки «Mercedes»:

«CL 600». Это транспортное средство — блистательный образец комфорта и безопасности. Такая модель разгоняется до 250 километров в час.

Car-Mania

«SL Lorinser». Эксклюзив, выкрашенный в черный цвет. Построен по личному заказу рэпера.

Car-Mania

Porsche Cayenne Turbo» выделяется на дороге благодаря диковинному оранжевому окрасу. Универсальный автомобиль, развивающий скорость до 280 км/ч. На кожаных элементах салона вышиты инициалы артиста.

Car-Mania

Audi R8». У знаменитого исполнителя рэпа 2 автомобиля этой марки — черного и белого цвета. Машины демонстрируют изысканный и сдержанный экстерьер.

Car-Mania

Итальянские марки

Ferrari 458 Italia»: отличительные особенности спорткара — стиль, дизайн и мощность двигателя. Авто легко разгоняется до 325 километров в час. Окрас кузова — классический для марки красный цвет.

Car-Mania

Lamborghini » — автомобили, при взгляде на которые останавливается дыхание. Эталон экстрима, драйва и мощности — скорость доходит до 375 километров в час:

«Murcielago LP670-4» выкрашен в необыкновенный бирюзовый цвет;

Car-Mania

«Aventador Mansory» — неподражаемая изысканность спорткару придается с помощью матового черного окраса и ребристой поверхности кузова.

Car-Mania

Английская марка

Car-Mania

«Rolls Royce Phantom» — это произведение искусства класса люкс ручной сборки. Марка в течение 100 лет востребована обеспеченными людьми. Синонимы «Rolls Royce» — величие, роскошность и качество исполнения.