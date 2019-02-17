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ТОП самых странных ПДД в разных странах мира 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Если вы собираетесь отправиться в путешествие по всему миру, то тогда берите листочек и ручку и садитесь учить ПДД.
В этом списке мы собрали топ самых странных правил дорожного движения, которые существуют в различных странах. Для кого-то они покажутся абсурдными, но тем не менее, жители этих стран с ними спокойно сосуществуют.
Итак, открывает список штат Миннесота. Здесь введён запрет на перевозку в автомобиле горилл. Самое интересное то, что перевозить их запрещено исключительно на задних сидениях. То есть, если вам нужно будет прокатиться с ветерком со своим другом-приматом, то можете садить его рядом с собой, только не забудьте пристегнуть себя и его.
На втором месте расположилась Дания. В этой стране очень переживают за здоровье животных, особенно чутко относятся к кошкам, которые очень часто погибают под колёсами авто.
Каждый гражданин Дании должен посмотреть, нет ли под автомобилем кошки или другого живого существа. А также, правительство обязует всех водителей осматривать тормозную систему, внешнюю оптику и рулевое управление перед каждой поездкой.
В штате Алабама (США) введено строгое наказание на езду в автомобиле с завязанными глазами. Похоже, странные законы страны теперь на одной ступени с английским юмором.
В Италии строго запрещено целоваться в автомобиле. Если сотрудники ГИБДД увидят такое, то сразу же выпишут штраф в 500 евро. И почему в такой страстной стране существует данный запрет — совершенно непонятно.
Далее в антирейтинге расположилась Россия. Речь пойдёт о нечитаемых госномерах. Конечно, кто-то может поспорить, ведь требование на первый взгляд вполне разумное. Но что, если на улице идёт дождь, как поступить владельцу в таком случае? Неужели для того, чтобы не получить штраф, водителю придётся останавливаться постоянно и протирать номера.
В Германии водителям дали полную свободу. Так, в этой стране власти разрешили ездить абсолютно голыми. Единственным условием является то, что делать это можно за пределами частного сектора. Инспекторы также советуют "нудистам" надевать ботинки.
Австралия в этом списке заняла место зоозащитников. Ведь по правилам страны, водитель должен пропускать всех животных, которые оказываются на дороге в.
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Бортжурнал , ГИБДД
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