Названы самые доступные в РФ кроссоверы

Портал Carsweek.ru составил пятерку самых доступных кроссоверов, которые можно приобрести в феврале на российском рынке.

Самым дешевым кроссовером по-прежнему является LADA 4x4 от компании «АвтоВАЗ» — цена на автомобиль стартует от 519 тысяч рублей за базовую версию, хотя месяцем ранее данная модель стоила на 30 тысяч рублей дешевле, передает РИА Новости.

Второе место в рейтинге занял китайский кроссовер Chery Tiggo 2, базовая цена которого составляет 673 тысячи рублей. Как отмечает портал, данная модель обладает современным дизайном, достаточно комфортным салоном, а также большим количеством дополнительных опций, при этом в базовой версии автомобиля уже имеются подушки безопасности и АБС.

На третьем месте оказался внедорожник Chevrolet Niva, цена на который резко возросла и составила 680 тысяч рублей за базовую версию. По мнению специалистов, автомобиль стоит достаточно дорого, особенно с учетом наличия на рынке более современных конкурентов. Кроме того, в техническом плане данная модель не меняется уже долгое время и продолжает выпускаться, несмотря на падающий спрос.

Четвертую строчку рейтинга занял кроссовер X50 от китайской компании Lifan, рекомендуемая рыночная цена которого начинается с 690 тысяч рублей. Как указывают эксперты, какие-либо особенности данного автомобиля выделить достаточно сложно: модель имеет стандартный дизайн, простой мотор и привычный салон.

На пятом месте оказался французский кроссовер Renault Duster. Стоимость автомобиля стартует с 699 тысяч рублей за базовую версию, в которой уже имеются подушка безопасности, АБС, дополнительная защита картера, полноразмерное запасное колесо, а также адаптация к российским условиям. По мнению специалистов, за такую цену покупатель получит современный автомобиль с интересным дизайном и проверенной трансмиссией.