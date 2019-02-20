Автоэксперты составили рейтинг самых популярных в России моделей авто китайского производства, сообщил «АВТОСТАТ». В количественном выражении объем продаж китайских автомобилей сильно отстает от европейских марок, но и среди них есть свои фавориты.
«Реализация новых легковых автомобилей китайских марок в нашей стране по итогам 2018 года составила более 35 тысяч единиц, показав рост на 11%», — говорится в сообщении аналитического агентства.
На первом месте, как и в прошлом году, оказался Lifan X60, хотя его продажи и уменьшились по сравнению с 2017 годом на 44% — до 4096 машин. Следом идет новый кроссоверу от Lifan — модель Myway. Их в 2018 году продали 3230 штук. На третьем месте представитель бренда Chery — Tiggo 3, показавший рост на 16%.
На четвертом месте Zotye T600, продажи которого увеличились за пошедший год почти в три раза и составил 3015 машин. За ним снова идет Lifan — на этот раз модель X50.
Также в топ-10 самых продаваемых китайских авто по итогам 2018 года попали новинка Geely Atlas, Lifan Solano, Haval H6 и Lifan X70. Замыкает десятку Chery Tiggo 5, которых купили за год 1686 штук, что на 11% больше, чем в 2017 году.
Напомним, чуть ранее появился рейтинг марок автомобилей, представленных в России самым большим количеством машин.