Названы топ-10 самых продаваемых в России китайских автомобилей

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных в России моделей авто китайского производства, сообщил «АВТОСТАТ». В количественном выражении объем продаж китайских автомобилей сильно отстает от европейских марок, но и среди них есть свои фавориты.

«Реализация новых легковых автомобилей китайских марок в нашей стране по итогам 2018 года составила более 35 тысяч единиц, показав рост на 11%», — говорится в сообщении аналитического агентства.

На первом месте, как и в прошлом году, оказался Lifan X60 , хотя его продажи и уменьшились по сравнению с 2017 годом на 44% — до 4096 машин. Следом идет новый кроссоверу от Lifan — модель Myway. Их в 2018 году продали 3230 штук. На третьем месте представитель бренда Chery — Tiggo 3, показавший рост на 16%.

На четвертом месте Zotye T600, продажи которого увеличились за пошедший год почти в три раза и составил 3015 машин. За ним снова идет Lifan — на этот раз модель X50.

Напомним, чуть ранее появился рейтинг марок автомобилей, представленных в России самым большим количеством машин.