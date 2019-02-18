Причины вылета шипов из зимней резины

Далеко не каждый водитель знает, что комплект новой зимней резины следует вначале обкатать.

Эта процедура необходима для того, чтобы резина служила дольше, а также для укоренения шипов и предотвращения их выпадения. А резина с выпавшими шипами на скользкой зимней дороге превращается в источник опасности.

Стоит исключить резкое торможение. Данный вид торможения вреден не только для зимней, но и для летней резины. Естественно, это не касается критической ситуации, в которой есть опасность для жизни и здоровья. Также не стоит выполнять резкое трогание с места, тем более с пробуксовкой. Это вредно не только для шин, но и для мотора, на который ложатся более серьезные нагрузки. Набор скорости более 90 км/ч на период обкатки, а также выполнение поворотов на высокой скорости, что приводит к потере боковых шипов. Чего же не стоит делать при езде на зимней резине?

При должном уходе за зимними шинами они прослужат вам дольше и качественнее.