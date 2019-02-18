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Причины вылета шипов из зимней резины 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Далеко не каждый водитель знает, что комплект новой зимней резины следует вначале обкатать.
Эта процедура необходима для того, чтобы резина служила дольше, а также для укоренения шипов и предотвращения их выпадения. А резина с выпавшими шипами на скользкой зимней дороге превращается в источник опасности.
Чего же не стоит делать при езде на зимней резине?
  1. Стоит исключить резкое торможение. Данный вид торможения вреден не только для зимней, но и для летней резины. Естественно, это не касается критической ситуации, в которой есть опасность для жизни и здоровья.
  2. Также не стоит выполнять резкое трогание с места, тем более с пробуксовкой. Это вредно не только для шин, но и для мотора, на который ложатся более серьезные нагрузки.
  3. Набор скорости более 90 км/ч на период обкатки, а также выполнение поворотов на высокой скорости, что приводит к потере боковых шипов.
При должном уходе за зимними шинами они прослужат вам дольше и качественнее.
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