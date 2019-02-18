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Автоэксперты рассказали, как ездить в гололед на «лысой» резине 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Опытные водители не рекомендуют выезжать на дорогу в гололёд, особенно, когда состояние покрышек автомобиля оставляет желать лучшего, сообщает «За рулём». Но если поездка неизбежна, есть один лайфхак, который поможет значительно сократить риски попадания в ДТП.
Специалисты уверяют, что состояние проезжей части можно определить, проехав всего лишь несколько сотен метров. По их словам, если на первой передаче колёса проворачиваются «будто поддомкрачены», беспокоиться не стоит — это обычная зимняя дорога. Если сцепления нет и на второй передаче, значит на улице сильный гололёд. Если и на третьей передаче машина еле-еле «схватывает» дорогу, опытные водители рекомендуют отказаться от поездки и воспользоваться общественным транспортом.
Однако, эксперты уверяют, что есть способ увеличить уровень сцепления шин с дорогой, даже если они порядком изношены. Для этого необходимо спустить колёса примерно на 0,3 «атмосферы». Чтобы сделать это быстро и точно, понадобится манометр. В противном случае можно определить нужное давление «на глаз»: для необходимого давления боковина покрышки должна еле заметно осесть.
После нехитрой процедуры, по словам опытных водителей, машина начнёт заметно быстрее разгоняться и тормозить, поскольку площадь контактного пятна покрышки с дорогой значительно увеличится.
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