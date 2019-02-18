Автоэксперты рассказали, как доехать до АЗС с пустым баком

Опытные водители поделились лайфхаком, как добраться до ближайшей автозаправочной станции с практически пустым бензобаком, сообщает портал Спокойно.ру. Оказывается, некоторые модели могут дотянуть до колонки «на воде».

Специалисты уверяют, что в экстренных случаях заливать в бак воду рекомендовали «старые советские книги для автомобилистов». По словам экспертов, даже самый современный бензонасос не способен использовать все топливо, на дне всегда остаётся неиспользованная часть горючего. По теории, вода, которая имеет большую плотность, «поднимает» бензин к бензопроводу и, таким образом, автомобиль способен доехать до ближайшей заправки даже при фактически пустом баке. Такая схема не раз срабатывала у советских автолюбителей, например, с «Москвичом».

Однако, по словам экспертов, в этом деле нужна предельная точность: если недолить, то мотор не заведётся, если перелить — существует риск пустить воду по бензопроводу. Также двигатель может «хлебнуть воды» при значительном перекосе кузова.

Тем, кто не рискнёт заливать воду, эксперты советуют попробовать другой способ — поместить в бак полиэтиленовый пакет с любой жидкостью. Таким образом, можно также повысить уровень бензина. Впрочем, опытные водители оговариваются, что этот «лайфак» работает с машинами, у которых широкая и прямая горловина бензобака. У современных авто топливная система изобилует перегородками и лабиринтами, поэтому есть риск, что пакет застрянет и вытащить его будет проблематично.