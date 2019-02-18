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Ford работает над более мощным Mustang 

Auto.Today + ещё 3 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Американская компания Ford работает над более мощной версией Mustang с двигателем, способным сократить разрыв между базовым EcoBoost и V8.
Недавно обнаруженный документ NHTSA указывает, что Ford Mustang 2020 модельного года может получить две версии 2,3-литрового двигателя Ecoboost с турбонаддувом. В докладе предполагается, что новый вариант мотора позволит Mustang среднего уровня конкурировать с 335-сильной версией Chevrolet Camaro V6. Тем более, что Focus RS с 2,3-литровым агрегатом EcoBoost уже был настроен на производство 350 лошадиных сил, инженерам компании не составит труда создать аналогичный Mustang.
Желая получить официальные комментарии со стороны компании издание Carscoops связалось с представителями Ford, которые, как и ожидалось, не подтвердили новость, отметив: «Мы всегда совершенствуем Mustang и будет делиться более интересными новостями этой весной».
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