10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

Анализ статистики продаж на автомобильном рынке нашей страны позволяет не только радоваться пусть небольшому, но все же приросту, но и выявлять аутсайдеров, готовых покинуть Россию. Очевидно непопулярные модели обнаружились и в линейках уважаемых премиальных брендов.

Своеобразный антирейтинг автомобилей немецких производителей опубликовала "Российская газета" , опиравшаяся на статистику продаж на российском рынке за 2018 год и подводя к закономерному выводу: что немцу хорошо, то русскому — далеко не всегда.

Замыкает Топ-10 универсал Audi A4 Avant, проданный в России тиражом всего около 30 экземпляров. Базовая стоимость универсала — 2 205 000 рублей. На девятом месте — родстер Mercedes-Benz SLC по цене от 3 270 000 рублей: его владельцами в прошлом году стали 29 россиян. А Mercedes-Benz S-класса в кузове кабриолет, который стоит как минимум 10 920 000 рублей, купили на два человека меньше. Весьма непопулярным универсалом оказался CLA Shooting Brake по цене от 2 860 000 рублей: всего 20 покупателей.

Как ни странно, в антирейтинг успело попасть и восьмое семейство BMW , несмотря на то, что продажи новейшего купе баварцы открыли только в конце года. Номинальные 20 покупателей спорткара, стоящего как минимум 6 720 000 рублей, обеспечили модели шестое место. На пятом — вседорожный универсал Audi A6 Allroad все с теми же 20 продажами.

Еще один спорткар от BMW — гибридный i8 — как и "восьмерка", продается в нашей стране в закрытой версии и с кузовом с открытым верхом. Его продажи стартовали гораздо раньше, но за 2018 год владельцами гибрида по цене от 9 660 000 рублей стали лишь 18 россиян. Тройку лидеров замыкает еще один "шутинг брейк" от Mercedes-Benz, на этот раз CLS: 8 проданных автомобилей, базовая стоимость примерно в 5 млн рублей и прекращение продаж в России.