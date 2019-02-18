Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору 

Автовести 1 час назад
Фото: © BMW
Анализ статистики продаж на автомобильном рынке нашей страны позволяет не только радоваться пусть небольшому, но все же приросту, но и выявлять аутсайдеров, готовых покинуть Россию. Очевидно непопулярные модели обнаружились и в линейках уважаемых премиальных брендов.
Своеобразный антирейтинг автомобилей немецких производителей опубликовала "Российская газета", опиравшаяся на статистику продаж на российском рынке за 2018 год и подводя к закономерному выводу: что немцу хорошо, то русскому — далеко не всегда.
Замыкает Топ-10 универсал Audi A4 Avant, проданный в России тиражом всего около 30 экземпляров. Базовая стоимость универсала — 2 205 000 рублей. На девятом месте — родстер Mercedes-Benz SLC по цене от 3 270 000 рублей: его владельцами в прошлом году стали 29 россиян. А Mercedes-Benz S-класса в кузове кабриолет, который стоит как минимум 10 920 000 рублей, купили на два человека меньше. Весьма непопулярным универсалом оказался CLA Shooting Brake по цене от 2 860 000 рублей: всего 20 покупателей.
Как ни странно, в антирейтинг успело попасть и восьмое семейство BMW, несмотря на то, что продажи новейшего купе баварцы открыли только в конце года. Номинальные 20 покупателей спорткара, стоящего как минимум 6 720 000 рублей, обеспечили модели шестое место. На пятом — вседорожный универсал Audi A6 Allroad все с теми же 20 продажами.
Еще один спорткар от BMW — гибридный i8 — как и "восьмерка", продается в нашей стране в закрытой версии и с кузовом с открытым верхом. Его продажи стартовали гораздо раньше, но за 2018 год владельцами гибрида по цене от 9 660 000 рублей стали лишь 18 россиян. Тройку лидеров замыкает еще один "шутинг брейк" от Mercedes-Benz, на этот раз CLS: 8 проданных автомобилей, базовая стоимость примерно в 5 млн рублей и прекращение продаж в России.
На втором месте антирейтинга — 610-сильный Audi R8, также (возможно, временно) покинувший российский рынок. В прошлом году компании удалось реализовать лишь 7 спорткаров. А самой невостребованной моделью родом из Германии в нашей стране назван электрический хэтчбек BMW i3. Компактный электромобиль, способный проехать на одной зарядке до 260 км и разогнаться до 100 км/ч за 6,9 секунды, нашел в нашей стране всего одного покупателя. Он выложил за i3 никак не менее 3 840 000 рублей.
Автовести: последние новости
Audi покажет в Женеве компактный электрокроссовер Range Rover Sport получил версию с рядной "шестеркой" и электронаддувом Россияне выбрали самые полезные опции
Комментарии
Бортжурнал , BMW i3 , Audi , Audi R8 , BMW , Audi A6 , Audi A4 , Mercedes-Benz , "Российская газета"
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Упавшая бетономешалка сделала из седана кабриолет
ДТП
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение