Прототип внедорожника Aurus Komendant будет готов уже в марте 2019

Как отметил министр, речь идет буквально о марте месяце. Понятное дело, что будет представлен пока что только прототип.

Кроме того, Мантуров отметил, что в министерстве возлагают большие надежды на Ближневосточный регион. Якобы там уже определен круг потенциальных заказчиков.

Мы уже сообщали, что на выставке вооружений в ОАЭ, где впервые в данном регионе была представлена линейка Aurus, российские модели пришлись по вкусу местным состоятельным гражданам.

Что касательно технических характеристик обсуждаемого внедорожника, получившего имя Komendant, то его силовой агрегат будет представлен 4,4-литровым турбомотором на 600 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает девятиступенчатая АКПП КАТЕ.

Сколько будет стоить такой внедорожник, пока что официальной информации нет.

Вероятно сумма будет не ниже 10 млн рублей.