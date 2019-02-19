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Прототип внедорожника Aurus Komendant будет готов уже в марте 2019 

Car.ru + ещё 10 19 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Глава минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о скорой готовности внедорожника линейки Aurus.
Как отметил министр, речь идет буквально о марте месяце. Понятное дело, что будет представлен пока что только прототип.
Кроме того, Мантуров отметил, что в министерстве возлагают большие надежды на Ближневосточный регион. Якобы там уже определен круг потенциальных заказчиков.
Мы уже сообщали, что на выставке вооружений в ОАЭ, где впервые в данном регионе была представлена линейка Aurus, российские модели пришлись по вкусу местным состоятельным гражданам.
Что касательно технических характеристик обсуждаемого внедорожника, получившего имя Komendant, то его силовой агрегат будет представлен 4,4-литровым турбомотором на 600 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает девятиступенчатая АКПП КАТЕ.
Сколько будет стоить такой внедорожник, пока что официальной информации нет.
Вероятно сумма будет не ниже 10 млн рублей.
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Бортжурнал , ДЕНИС МАНТУРОВ , Минпромторг
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